Société

Météo. Hausse légère des températures sur le Royaume ce dimanche 19 avril, chaleur marquée attendue sur les provinces du Sud

Essaouira, anciennement Mogador, est une ville côtière fortifiée du Maroc, célèbre pour sa médina blanche et bleue classée à l'UNESCO (2001). Surnommée la «cité des alizés» pour ses vents, elle est idéale pour le kitesurf, le surf et la flânerie. Son port pittoresque, ses remparts historiques (Sqala) et son ambiance artistique attirent les visiteurs.

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 19 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie (DGM):

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/04/2026 à 06h01

Temps assez chaud à chaud sur les provinces sahariennes, le Souss, le Sud-Est et les plaines nord et centre.

– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, le Sud-Est et le Sud.

– Formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines nord et centre et la Méditerranée, la matinée et la nuit.

– Rafales de vent modérées sur le Tangérois et les provinces du Sud avec chasse-sables locales.

– Températures minimales de l’ordre de 04/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur le Sud, le Souss et le Sud-Est et de 12/19°C partout ailleurs.

– Température diurne légère en hausse.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 19 avril 2026:

Oujda min 11 max 27

Bouarfa min 13 max 26

Al Hoceima min 13 max 18

Tétouan min 14 max 18

Sebta min 13 max 17

Mellilia min 12 max 18

Tanger min 14 max 24

Kénitra min 14 max 27

Rabat min 15 max 21

Casablanca min 15 max 22

El Jadida min 12 max 22

Settat min 12 max 31

Safi min 13 max 33

Khouribga min 15 max 28

Béni Mellal min 16 max 30

Marrakech min 16 max 31

Meknès min 13 max 28

Fès min 12 max 27

Ifrane min 10 max 21

Taounate min 18 max 30

Errachidia min 14 max 29

Ouarzazate min 11 max 29

Agadir min 17 max 34

Essaouira min 19 max 31

Laâyoune min 19 max 39

Es-Semara min 25 max 36

Dakhla min 15 max 24

Aousserd min 23 max 39

Lagouira min 16 max 22

Midelt min 09 max 24.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/04/2026 à 06h01
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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