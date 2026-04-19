Météo. Hausse légère des températures sur le Royaume ce dimanche 19 avril, chaleur marquée attendue sur les provinces du Sud

Essaouira, anciennement Mogador, est une ville côtière fortifiée du Maroc, célèbre pour sa médina blanche et bleue classée à l'UNESCO (2001). Surnommée la «cité des alizés» pour ses vents, elle est idéale pour le kitesurf, le surf et la flânerie. Son port pittoresque, ses remparts historiques (Sqala) et son ambiance artistique attirent les visiteurs.

Temps assez chaud à chaud sur les provinces sahariennes, le Souss, le Sud-Est et les plaines nord et centre.

– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, le Sud-Est et le Sud.

– Formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines nord et centre et la Méditerranée, la matinée et la nuit.

– Rafales de vent modérées sur le Tangérois et les provinces du Sud avec chasse-sables locales.

– Températures minimales de l’ordre de 04/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur le Sud, le Souss et le Sud-Est et de 12/19°C partout ailleurs.

– Température diurne légère en hausse.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 19 avril 2026:

– Oujda min 11 max 27

– Bouarfa min 13 max 26

– Al Hoceima min 13 max 18

– Tétouan min 14 max 18

– Sebta min 13 max 17

– Mellilia min 12 max 18

– Tanger min 14 max 24

– Kénitra min 14 max 27

– Rabat min 15 max 21

– Casablanca min 15 max 22

– El Jadida min 12 max 22

– Settat min 12 max 31

– Safi min 13 max 33

– Khouribga min 15 max 28

– Béni Mellal min 16 max 30

– Marrakech min 16 max 31

– Meknès min 13 max 28

– Fès min 12 max 27

– Ifrane min 10 max 21

– Taounate min 18 max 30

– Errachidia min 14 max 29

– Ouarzazate min 11 max 29

– Agadir min 17 max 34

– Essaouira min 19 max 31

– Laâyoune min 19 max 39

– Es-Semara min 25 max 36

– Dakhla min 15 max 24

– Aousserd min 23 max 39

– Lagouira min 16 max 22

– Midelt min 09 max 24.