Météo. Hausse légère des températures sur le Royaume ce dimanche 19 avril, chaleur marquée attendue sur les provinces du Sud

Temps assez chaud à chaud sur les provinces sahariennes, le Souss, le Sud-Est et les plaines nord et centre.
– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas.
– Ciel peu à passagèrement nuageux sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, le Sud-Est et le Sud.
– Formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines nord et centre et la Méditerranée, la matinée et la nuit.
– Rafales de vent modérées sur le Tangérois et les provinces du Sud avec chasse-sables locales.
– Températures minimales de l’ordre de 04/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur le Sud, le Souss et le Sud-Est et de 12/19°C partout ailleurs.
– Température diurne légère en hausse.
– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 19 avril 2026:
– Oujda min 11 max 27
– Bouarfa min 13 max 26
– Al Hoceima min 13 max 18
– Tétouan min 14 max 18
– Sebta min 13 max 17
– Mellilia min 12 max 18
– Tanger min 14 max 24
– Kénitra min 14 max 27
– Rabat min 15 max 21
– Casablanca min 15 max 22
– El Jadida min 12 max 22
– Settat min 12 max 31
– Safi min 13 max 33
– Khouribga min 15 max 28
– Béni Mellal min 16 max 30
– Marrakech min 16 max 31
– Meknès min 13 max 28
– Fès min 12 max 27
– Ifrane min 10 max 21
– Taounate min 18 max 30
– Errachidia min 14 max 29
– Ouarzazate min 11 max 29
– Agadir min 17 max 34
– Essaouira min 19 max 31
– Laâyoune min 19 max 39
– Es-Semara min 25 max 36
– Dakhla min 15 max 24
– Aousserd min 23 max 39
– Lagouira min 16 max 22
– Midelt min 09 max 24.