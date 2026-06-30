Météo. Hausse des températures sur l’Atlas et le Sud ce mardi 30 juin, avec une instabilité orageuse au Sud-Est

- Temps chaud sur le Sud-Est, le Souss, les provinces sahariennes et les régions à l’Ouest de l’Atlas.
- Rafales de vent assez fortes sur le tangérois, le Sud-Est et les provinces Sud.
- Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.
- Nuages bas avec formations brumeuses locales sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.
- Ondées et orages sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et le Nord-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes.
- Température minimale de l’ordre de 12/18°c sur l’Atlas et le Rif, de 25/32°c sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud et de 18/25°c ailleurs.
- Température maximale en hausse sur le Loukkos, le Saiss, l’Atlas, l’intérieur du Gharb et les provinces Sud.
- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Mehdia et agitée au Sud.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 30 juin 2026:
– Oujda min 20 max 34
– Bouarfa min 20 max 33
– Al Hoceima min 19 max 27
– Tétouan min 23 max 30
– Sebta min 22 max 25
– Mellilia min 21 max 26
– Tanger min 23 max 32
– Kénitra min 20 max 31
– Rabat min 20 max 27
– Casablanca min 18 max 26
– El Jadida min 19 max 27
– Settat min 18 max 40
– Safi min 15 max 36
– Khouribga min 18 max 39
– Béni Mellal min 23 max 40
– Marrakech min 23 max 42
– Meknès min 22 max 40
– Fès min 22 max 42
– Ifrane min 17 max 31
– Taounate min 25 max 41
– Errachidia min 26 max 39
– Ouarzazate min 22 max 39
– Agadir min 21 max 38
– Essaouira min 20 max 32
– Laâyoune min 20 max 36
– Es-Semara min 23 max 48
– Dakhla min 14 max 28
– Aousserd min 30 max 48
– Lagouira min 17 max 28
– Midelt min 17 max 28