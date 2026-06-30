Société

Météo. Hausse des températures sur l’Atlas et le Sud ce mardi 30 juin, avec une instabilité orageuse au Sud-Est

Oued Laou, la station balnéaire située dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, à 44 km de Tétouan.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 30 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/06/2026 à 06h00

- Temps chaud sur le Sud-Est, le Souss, les provinces sahariennes et les régions à l’Ouest de l’Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur le tangérois, le Sud-Est et les provinces Sud.

- Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.

- Nuages bas avec formations brumeuses locales sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.

- Ondées et orages sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et le Nord-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 12/18°c sur l’Atlas et le Rif, de 25/32°c sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud et de 18/25°c ailleurs.

- Température maximale en hausse sur le Loukkos, le Saiss, l’Atlas, l’intérieur du Gharb et les provinces Sud.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Mehdia et agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et vague de chaleur dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 30 juin 2026:

Oujda min 20 max 34

Bouarfa min 20 max 33

Al Hoceima min 19 max 27

Tétouan min 23 max 30

Sebta min 22 max 25

Mellilia min 21 max 26

Tanger min 23 max 32

Kénitra min 20 max 31

Rabat min 20 max 27

Casablanca min 18 max 26

El Jadida min 19 max 27

Settat min 18 max 40

Safi min 15 max 36

Khouribga min 18 max 39

Béni Mellal min 23 max 40

Marrakech min 23 max 42

Meknès min 22 max 40

Fès min 22 max 42

Ifrane min 17 max 31

Taounate min 25 max 41

Errachidia min 26 max 39

Ouarzazate min 22 max 39

Agadir min 21 max 38

Essaouira min 20 max 32

Laâyoune min 20 max 36

Es-Semara min 23 max 48

Dakhla min 14 max 28

Aousserd min 30 max 48

Lagouira min 17 max 28

Midelt min 17 max 28

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/06/2026 à 06h00
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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