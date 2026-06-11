Météo. Hausse des températures dans le Gharb et le Sud, averses orageuses attendues sur le Moyen Atlas ce jeudi 11 juin

- Temps chaud sur le Sud-Est, les provinces sahariennes et l’intérieur du Gharb, et assez chaud sur le Saïss, Oulmès, le Souss et les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques, l’intérieur du Souss, la rive méditerranéenne, le nord de l’Oriental et des provinces sud.

- Instabilité orageuse sur le Moyen Atlas, l’Oriental et localement sur les versants est de l’Atlas, avec ondées ou averses locales accompagnées de grêle.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 11/17°c sur l’Atlas, de 24/30°c sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, le Saïss et l’intérieur du Gharb, et de 17/23°c partout ailleurs.

- Température en hausse sur les plaines atlantiques Nord et Centre, les régions de l’Atlas et les provinces du Sud, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit et le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 11 juin 2026 :

– Oujda min 18 max 29

– Bouarfa min 22 max 37

– Al Hoceima min 19 max 24

– Tétouan min 19 max 23

– Sebta min 21 max 23

– Mellilia min 21 max 23

– Tanger min 21 max 28

– Kénitra min 19 max 29

– Rabat min 18 max 26

– Casablanca min 20 max 24

– El Jadida min 19 max 25

– Settat min 17 max 36

– Safi min 17 max 25

– Khouribga min 19 max 38

– Béni Mellal min 21 max 38

– Marrakech min 19 max 38

– Meknès min 22 max 40

– Fès min 23 max 37

– Ifrane min 17 max 29

– Taounate min 20 max 39

– Errachidia min 25 max 39

– Ouarzazate min 21 max 38

– Agadir min 17 max 23

– Essaouira min 15 max 23

– Laâyoune min 18 max 30

– Es-Semara min 18 max 40

– Dakhla min 18 max 24

– Aousserd min 28 max 45

– Lagouira min 19 max 25

– Midelt min 16 max 27