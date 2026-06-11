Société

Météo. Hausse des températures dans le Gharb et le Sud, averses orageuses attendues sur le Moyen Atlas ce jeudi 11 juin

La région de Dakhla.

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 11 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/06/2026 à 05h56

- Temps chaud sur le Sud-Est, les provinces sahariennes et l’intérieur du Gharb, et assez chaud sur le Saïss, Oulmès, le Souss et les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques, l’intérieur du Souss, la rive méditerranéenne, le nord de l’Oriental et des provinces sud.

- Instabilité orageuse sur le Moyen Atlas, l’Oriental et localement sur les versants est de l’Atlas, avec ondées ou averses locales accompagnées de grêle.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 11/17°c sur l’Atlas, de 24/30°c sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, le Saïss et l’intérieur du Gharb, et de 17/23°c partout ailleurs.

- Température en hausse sur les plaines atlantiques Nord et Centre, les régions de l’Atlas et les provinces du Sud, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de lundi à mercredi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 11 juin 2026 :

Oujda min 18 max 29

Bouarfa min 22 max 37

Al Hoceima min 19 max 24

Tétouan min 19 max 23

Sebta min 21 max 23

Mellilia min 21 max 23

Tanger min 21 max 28

Kénitra min 19 max 29

Rabat min 18 max 26

Casablanca min 20 max 24

El Jadida min 19 max 25

Settat min 17 max 36

Safi min 17 max 25

Khouribga min 19 max 38

Béni Mellal min 21 max 38

Marrakech min 19 max 38

Meknès min 22 max 40

Fès min 23 max 37

Ifrane min 17 max 29

Taounate min 20 max 39

Errachidia min 25 max 39

Ouarzazate min 21 max 38

Agadir min 17 max 23

Essaouira min 15 max 23

Laâyoune min 18 max 30

Es-Semara min 18 max 40

Dakhla min 18 max 24

Aousserd min 28 max 45

Lagouira min 19 max 25

Midelt min 16 max 27

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/06/2026 à 05h56
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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