Société

Météo. Fortes chaleurs au Sud-est et orages attendus sur le Moyen Atlas et l’Oriental ce mercredi 10 juin

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 10 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/06/2026 à 05h57

- Temps chaud sur le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes et assez chaud sur le Saiss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’Oriental, la vallée de Moulouya et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques, l’intérieur du Souss et la Méditerranée.

- Instabilité orageuse sur le Moyen Atlas et l’Oriental avec ondées ou averses orageuses locales et risque de grêles.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, le Sud-est, le Moyen Atlas et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas, de 24/28°C sur l’Oriental, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et de 15/20°C partout ailleurs.

- Température en légère baisses sur le Rif, la vallée de Moulouya, la Méditerranée, l’Atlas, le Sud-est et en légère hausse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et entre Tanger et Larache, et agitée à forte au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de lundi à mercredi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 10 juin 2026 :

Oujda min 18 max 31

Bouarfa min 22 max 38

Al Hoceima min 17 max 24

Tétouan min 16 max 24

Sebta min 18 max 23

Mellilia min 19 max 25

Tanger min 18 max 30

Kénitra min 17 max 27

Rabat min 15 max 25

Casablanca min 17 max 24

El Jadida min 17 max 25

Settat min 15 max 34

Safi min 17 max 28

Khouribga min 16 max 34

Béni Mellal min 19 max 35

Marrakech min 18 max 38

Meknès min 18 max 35

Fès min 19 max 38

Ifrane min 16 max 29

Taounate min 20 max 39

Errachidia min 26 max 39

Ouarzazate min 21 max 39

Agadir min 18 max 24

Essaouira min 14 max 24

Laâyoune min 18 max 29

Es-Semara min 18 max 40

Dakhla min 17 max 26

Aousserd min 27 max 45

Lagouira min 18 max 24

Midelt min 18 max 33

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/06/2026 à 05h57
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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