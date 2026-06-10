Météo. Fortes chaleurs au Sud-est et orages attendus sur le Moyen Atlas et l’Oriental ce mercredi 10 juin

- Temps chaud sur le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes et assez chaud sur le Saiss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’Oriental, la vallée de Moulouya et l’intérieur du Souss.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques, l’intérieur du Souss et la Méditerranée.
- Instabilité orageuse sur le Moyen Atlas et l’Oriental avec ondées ou averses orageuses locales et risque de grêles.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, le Sud-est, le Moyen Atlas et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas, de 24/28°C sur l’Oriental, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et de 15/20°C partout ailleurs.
- Température en légère baisses sur le Rif, la vallée de Moulouya, la Méditerranée, l’Atlas, le Sud-est et en légère hausse ou peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et entre Tanger et Larache, et agitée à forte au Sud.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 10 juin 2026 :
– Oujda min 18 max 31
– Bouarfa min 22 max 38
– Al Hoceima min 17 max 24
– Tétouan min 16 max 24
– Sebta min 18 max 23
– Mellilia min 19 max 25
– Tanger min 18 max 30
– Kénitra min 17 max 27
– Rabat min 15 max 25
– Casablanca min 17 max 24
– El Jadida min 17 max 25
– Settat min 15 max 34
– Safi min 17 max 28
– Khouribga min 16 max 34
– Béni Mellal min 19 max 35
– Marrakech min 18 max 38
– Meknès min 18 max 35
– Fès min 19 max 38
– Ifrane min 16 max 29
– Taounate min 20 max 39
– Errachidia min 26 max 39
– Ouarzazate min 21 max 39
– Agadir min 18 max 24
– Essaouira min 14 max 24
– Laâyoune min 18 max 29
– Es-Semara min 18 max 40
– Dakhla min 17 max 26
– Aousserd min 27 max 45
– Lagouira min 18 max 24
– Midelt min 18 max 33