Météo. Fortes chaleurs au Sud-est et orages attendus sur le Moyen Atlas et l’Oriental ce mercredi 10 juin

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

- Temps chaud sur le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes et assez chaud sur le Saiss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’Oriental, la vallée de Moulouya et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques, l’intérieur du Souss et la Méditerranée.

- Instabilité orageuse sur le Moyen Atlas et l’Oriental avec ondées ou averses orageuses locales et risque de grêles.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, le Sud-est, le Moyen Atlas et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas, de 24/28°C sur l’Oriental, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et de 15/20°C partout ailleurs.

- Température en légère baisses sur le Rif, la vallée de Moulouya, la Méditerranée, l’Atlas, le Sud-est et en légère hausse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et entre Tanger et Larache, et agitée à forte au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de lundi à mercredi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 10 juin 2026 :

– Oujda min 18 max 31

– Bouarfa min 22 max 38

– Al Hoceima min 17 max 24

– Tétouan min 16 max 24

– Sebta min 18 max 23

– Mellilia min 19 max 25

– Tanger min 18 max 30

– Kénitra min 17 max 27

– Rabat min 15 max 25

– Casablanca min 17 max 24

– El Jadida min 17 max 25

– Settat min 15 max 34

– Safi min 17 max 28

– Khouribga min 16 max 34

– Béni Mellal min 19 max 35

– Marrakech min 18 max 38

– Meknès min 18 max 35

– Fès min 19 max 38

– Ifrane min 16 max 29

– Taounate min 20 max 39

– Errachidia min 26 max 39

– Ouarzazate min 21 max 39

– Agadir min 18 max 24

– Essaouira min 14 max 24

– Laâyoune min 18 max 29

– Es-Semara min 18 max 40

– Dakhla min 17 max 26

– Aousserd min 27 max 45

– Lagouira min 18 max 24

– Midelt min 18 max 33