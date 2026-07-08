Météo. Chaleur sur l’intérieur, brume sur les côtes et vent dans le Sud ce mercredi 8 juillet

La Koutoubia de Marrakech reflète l'art des Almohades (XIIe siècle). Son minaret de 77 mètres, surmonté d'une flèche et d'orbes métalliques, fut sans doute inspiré d'autres bâtiments, comme ses contemporaines tour Hassan (Rabat), ou Giralda (Séville). . DR

- Temps assez chaud à chaud sur les provinces sahariennes, le Sud-Est, les plaines intérieures nord et centre, le Saiss, Oulmès et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et méditerranéennes avec formations brumeuses ou bruine.

- Rafales de vent modérées à parfois assez fortes sur les provinces du Sud, le Souss, l’Anti-Atlas et le sud du Haut Atlas.

- Chasse-poussières par endroits sur les provinces sahariennes.

- Températures minimales de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas, de 25/32°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, les plateaux de Phosphates, les plaines de Tadla, Rehamna, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 18/25°c ailleurs.

- Températures maximales en légère hausse sur l’Oriental, l’ouest de la Méditerranée et les provinces sahariennes et peu variable ailleurs.

- Mer belle sur la Méditerranée et le Détroit, belle à peu agitée au nord de Boujdour et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 8 juillet 2026:

– Oujda min 22 max 41

– Bouarfa min 20 max 38

– Al Hoceima min 18 max 30

– Tétouan min 17 max 34

– Sebta min 18 max 25

– Mellilia min 22 max 28

– Tanger min 21 max 33

– Kénitra min 22 max 33

– Rabat min 20 max 30

– Casablanca min 19 max 28

– El Jadida min 19 max 30

– Settat min 20 max 40

– Safi min 17 max 37

– Khouribga min 23 max 40

– Béni Mellal min 25 max 41

– Marrakech min 25 max 43

– Meknès min 24 max 41

– Fès min 24 max 41

– Ifrane min 18 max 33

– Taounate min 26 max 44

– Errachidia min 27 max 40

– Ouarzazate min 22 max 40

– Agadir min 18 max 25

– Essaouira min 21 max 32

– Laâyoune min 19 max 40

– Es-Semara min 25 max 46

– Dakhla min 15 max 30

– Aousserd min 30 max 47

– Lagouira min 18 max 24

– Midelt min 20 max 37