Société

Météo. Chaleur sur l’intérieur, brume sur les côtes et vent dans le Sud ce mercredi 8 juillet

La Koutoubia de Marrakech reflète l'art des Almohades (XIIe siècle). Son minaret de 77 mètres, surmonté d'une flèche et d'orbes métalliques, fut sans doute inspiré d'autres bâtiments, comme ses contemporaines tour Hassan (Rabat), ou Giralda (Séville). 

La Koutoubia de Marrakech reflète l'art des Almohades (XIIe siècle). Son minaret de 77 mètres, surmonté d'une flèche et d'orbes métalliques, fut sans doute inspiré d'autres bâtiments, comme ses contemporaines tour Hassan (Rabat), ou Giralda (Séville).  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 8 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/07/2026 à 05h59

- Temps assez chaud à chaud sur les provinces sahariennes, le Sud-Est, les plaines intérieures nord et centre, le Saiss, Oulmès et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et méditerranéennes avec formations brumeuses ou bruine.

- Rafales de vent modérées à parfois assez fortes sur les provinces du Sud, le Souss, l’Anti-Atlas et le sud du Haut Atlas.

- Chasse-poussières par endroits sur les provinces sahariennes.

- Températures minimales de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas, de 25/32°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, les plateaux de Phosphates, les plaines de Tadla, Rehamna, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 18/25°c ailleurs.

- Températures maximales en légère hausse sur l’Oriental, l’ouest de la Méditerranée et les provinces sahariennes et peu variable ailleurs.

- Mer belle sur la Méditerranée et le Détroit, belle à peu agitée au nord de Boujdour et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Jusqu’à 48°C attendus: l’ANEF place 12 provinces en alerte rouge pour risque de feux de forêt

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 8 juillet 2026:

Oujda min 22 max 41

Bouarfa min 20 max 38

Al Hoceima min 18 max 30

Tétouan min 17 max 34

Sebta min 18 max 25

Mellilia min 22 max 28

Tanger min 21 max 33

Kénitra min 22 max 33

Rabat min 20 max 30

Casablanca min 19 max 28

El Jadida min 19 max 30

Settat min 20 max 40

Safi min 17 max 37

Khouribga min 23 max 40

Béni Mellal min 25 max 41

Marrakech min 25 max 43

Meknès min 24 max 41

Fès min 24 max 41

Ifrane min 18 max 33

Taounate min 26 max 44

Errachidia min 27 max 40

Ouarzazate min 22 max 40

Agadir min 18 max 25

Essaouira min 21 max 32

Laâyoune min 19 max 40

Es-Semara min 25 max 46

Dakhla min 15 max 30

Aousserd min 30 max 47

Lagouira min 18 max 24

Midelt min 20 max 37

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/07/2026 à 05h59
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages#canicule

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