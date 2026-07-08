Météo. Chaleur sur l’intérieur, brume sur les côtes et vent dans le Sud ce mercredi 8 juillet

- Temps assez chaud à chaud sur les provinces sahariennes, le Sud-Est, les plaines intérieures nord et centre, le Saiss, Oulmès et l’intérieur du Souss.
- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et méditerranéennes avec formations brumeuses ou bruine.
- Rafales de vent modérées à parfois assez fortes sur les provinces du Sud, le Souss, l’Anti-Atlas et le sud du Haut Atlas.
- Chasse-poussières par endroits sur les provinces sahariennes.
- Températures minimales de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas, de 25/32°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, les plateaux de Phosphates, les plaines de Tadla, Rehamna, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 18/25°c ailleurs.
- Températures maximales en légère hausse sur l’Oriental, l’ouest de la Méditerranée et les provinces sahariennes et peu variable ailleurs.
- Mer belle sur la Méditerranée et le Détroit, belle à peu agitée au nord de Boujdour et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 8 juillet 2026:
– Oujda min 22 max 41
– Bouarfa min 20 max 38
– Al Hoceima min 18 max 30
– Tétouan min 17 max 34
– Sebta min 18 max 25
– Mellilia min 22 max 28
– Tanger min 21 max 33
– Kénitra min 22 max 33
– Rabat min 20 max 30
– Casablanca min 19 max 28
– El Jadida min 19 max 30
– Settat min 20 max 40
– Safi min 17 max 37
– Khouribga min 23 max 40
– Béni Mellal min 25 max 41
– Marrakech min 25 max 43
– Meknès min 24 max 41
– Fès min 24 max 41
– Ifrane min 18 max 33
– Taounate min 26 max 44
– Errachidia min 27 max 40
– Ouarzazate min 22 max 40
– Agadir min 18 max 25
– Essaouira min 21 max 32
– Laâyoune min 19 max 40
– Es-Semara min 25 max 46
– Dakhla min 15 max 30
– Aousserd min 30 max 47
– Lagouira min 18 max 24
– Midelt min 20 max 37