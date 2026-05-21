Société

Météo. Chaleur en hausse sur plusieurs régions, vent et brumes attendus jeudi 21 mai

La lagune de Sidi Moussa, à environ 50 km au sud de la ville d'El Jadida.

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 21 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/05/2026 à 06h01

- Hausse des températures avec un temps assez chaud à chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et le sud du pays.

- Formations brumeuses ou bruines matinales et nocturnes par endroits sur la Méditerranée et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes avec chasse-poussières locales sur le Tangérois, l’Anti-Atlas et le nord des provinces sahariennes.

- Températures minimales de l’ordre de 5/13°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/27°C sur le Sud-Est, le Souss et Chiadma et de 14/21°C partout ailleurs.

- Température maximale en hausse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée sur le Littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 21 mai 2026:

Oujda min 13 max 33

Bouarfa min 18 max 31

Al Hoceima min 15 max 21

Tétouan min 14 max 22

Sebta min 16 max 21

Mellilia min 16 max 21

Tanger min 17 max 27

Kénitra min 16 max 44

Casablanca min 20 max 32

El Jadida min 18 max 33

Settat min 23 max 41

Safi min 16 max 27

Khouribga min 14 max 38

Béni Mellal min 18 max 37

Marrakech min 22 max 41

Meknès min 18 max 38

Fès min 15 max 38

Ifrane min 12 max 27

Taounate min 24 max 37

Errachidia min 18 max 33

Ouarzazate min 16 max 33

Agadir min 17 max 24

Essaouira min 13 max 25

Laâyoune min 17 max 26

Es-Semara min 19 max 39

Dakhla min 18 max 22

Aousserd min 24 max 40

Lagouira min 16 max 23

Midelt min 14 max 29

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/05/2026 à 06h01
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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