Météo. Chaleur en hausse sur plusieurs régions, vent et brumes attendus jeudi 21 mai

- Hausse des températures avec un temps assez chaud à chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et le sud du pays.
- Formations brumeuses ou bruines matinales et nocturnes par endroits sur la Méditerranée et le nord-ouest des provinces sahariennes.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas.
- Rafales de vent assez fortes avec chasse-poussières locales sur le Tangérois, l’Anti-Atlas et le nord des provinces sahariennes.
- Températures minimales de l’ordre de 5/13°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/27°C sur le Sud-Est, le Souss et Chiadma et de 14/21°C partout ailleurs.
- Température maximale en hausse.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée sur le Littoral.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 21 mai 2026:
– Oujda min 13 max 33
– Bouarfa min 18 max 31
– Al Hoceima min 15 max 21
– Tétouan min 14 max 22
– Sebta min 16 max 21
– Mellilia min 16 max 21
– Tanger min 17 max 27
– Kénitra min 16 max 44
– Casablanca min 20 max 32
– El Jadida min 18 max 33
– Settat min 23 max 41
– Safi min 16 max 27
– Khouribga min 14 max 38
– Béni Mellal min 18 max 37
– Marrakech min 22 max 41
– Meknès min 18 max 38
– Fès min 15 max 38
– Ifrane min 12 max 27
– Taounate min 24 max 37
– Errachidia min 18 max 33
– Ouarzazate min 16 max 33
– Agadir min 17 max 24
– Essaouira min 13 max 25
– Laâyoune min 17 max 26
– Es-Semara min 19 max 39
– Dakhla min 18 max 22
– Aousserd min 24 max 40
– Lagouira min 16 max 23
– Midelt min 14 max 29