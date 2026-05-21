Météo. Chaleur en hausse sur plusieurs régions, vent et brumes attendus jeudi 21 mai

La lagune de Sidi Moussa, à environ 50 km au sud de la ville d'El Jadida.

- Hausse des températures avec un temps assez chaud à chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et le sud du pays.

- Formations brumeuses ou bruines matinales et nocturnes par endroits sur la Méditerranée et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes avec chasse-poussières locales sur le Tangérois, l’Anti-Atlas et le nord des provinces sahariennes.

- Températures minimales de l’ordre de 5/13°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/27°C sur le Sud-Est, le Souss et Chiadma et de 14/21°C partout ailleurs.

- Température maximale en hausse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée sur le Littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 21 mai 2026:

– Oujda min 13 max 33

– Bouarfa min 18 max 31

– Al Hoceima min 15 max 21

– Tétouan min 14 max 22

– Sebta min 16 max 21

– Mellilia min 16 max 21

– Tanger min 17 max 27

– Kénitra min 16 max 44

– Casablanca min 20 max 32

– El Jadida min 18 max 33

– Settat min 23 max 41

– Safi min 16 max 27

– Khouribga min 14 max 38

– Béni Mellal min 18 max 37

– Marrakech min 22 max 41

– Meknès min 18 max 38

– Fès min 15 max 38

– Ifrane min 12 max 27

– Taounate min 24 max 37

– Errachidia min 18 max 33

– Ouarzazate min 16 max 33

– Agadir min 17 max 24

– Essaouira min 13 max 25

– Laâyoune min 17 max 26

– Es-Semara min 19 max 39

– Dakhla min 18 max 22

– Aousserd min 24 max 40

– Lagouira min 16 max 23

– Midelt min 14 max 29