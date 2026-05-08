Météo. Chaleur en hausse, orages au Rif, vents et poussière au Sud ce vendredi 8 mai

- Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.
- Pluies ou averses faibles à modérées avec risque d’orage sur le Rif notamment la nuit.
- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Moyen Atlas.
- Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est et par endroits sur les provinces sud, avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 00/07°C sur l’Atlas et le Rif, de 17/20°C sur les extrêmes sud et le sud-est et de 07/12°C partout ailleurs.
- Température diurne en hausse sur l’ensemble du pays.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit, au nord de Mehdia et entre Tarfaya et Boujdour, et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 8 mai 2026 :
– Oujda min 11 max 26
– Bouarfa min 12 max 28
– Al Hoceima min 12 max 22
– Tétouan min 10 max 20
– Sebta min 15 max 20
– Mellilia min 15 max 20
– Tanger min 13 max 22
– Kénitra min 11 max 24
– Rabat min 12 max 23
– Casablanca min 15 max 22
– El Jadida min 13 max 22
– Settat min 10 max 25
– Safi min 12 max 22
– Khouribga min 8 max 26
– Béni Mellal min 12 max 25
– Marrakech min 11 max 27
– Meknès min 10 max 27
– Fès min 11 max 24
– Ifrane min 7 max 22
– Taounate min 12 max 24
– Errachidia min 14 max 33
– Ouarzazate min 12 max 31
– Agadir min 14 max 22
– Essaouira min 13 max 20
– Laâyoune min 14 max 25
– Es-Semara min 13 max 29
– Dakhla min 16 max 22
– Aousserd min 16 max 36
– Lagouira min 17 max 25
– Midelt min 8 max 24