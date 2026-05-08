Société

Météo. Chaleur en hausse, orages au Rif, vents et poussière au Sud ce vendredi 8 mai

Îlot de Cala Iris, en Méditerranée (province d'Al Hoceïma). En projet pour cette plage, à la frontière entre le Rif occidental et le Rif central, un camping écologique et plusieurs établissements hôteliers, qui impulseront une nouvelle dynamique au tourisme dans le Nord.

Îlot de Cala Iris, en Méditerranée (province d'Al Hoceïma). . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 8 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/05/2026 à 05h56

- Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.

- Pluies ou averses faibles à modérées avec risque d’orage sur le Rif notamment la nuit.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est et par endroits sur les provinces sud, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 00/07°C sur l’Atlas et le Rif, de 17/20°C sur les extrêmes sud et le sud-est et de 07/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur l’ensemble du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit, au nord de Mehdia et entre Tarfaya et Boujdour, et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 8 mai 2026 :

Oujda min 11 max 26

Bouarfa min 12 max 28

Al Hoceima min 12 max 22

Tétouan min 10 max 20

Sebta min 15 max 20

Mellilia min 15 max 20

Tanger min 13 max 22

Kénitra min 11 max 24

Rabat min 12 max 23

Casablanca min 15 max 22

El Jadida min 13 max 22

Settat min 10 max 25

Safi min 12 max 22

Khouribga min 8 max 26

Béni Mellal min 12 max 25

Marrakech min 11 max 27

Meknès min 10 max 27

Fès min 11 max 24

Ifrane min 7 max 22

Taounate min 12 max 24

Errachidia min 14 max 33

Ouarzazate min 12 max 31

Agadir min 14 max 22

Essaouira min 13 max 20

Laâyoune min 14 max 25

Es-Semara min 13 max 29

Dakhla min 16 max 22

Aousserd min 16 max 36

Lagouira min 17 max 25

Midelt min 8 max 24

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/05/2026 à 05h56
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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