Météo. Chaleur en hausse, orages au Rif, vents et poussière au Sud ce vendredi 8 mai

Îlot de Cala Iris, en Méditerranée (province d'Al Hoceïma). . DR

- Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.

- Pluies ou averses faibles à modérées avec risque d’orage sur le Rif notamment la nuit.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est et par endroits sur les provinces sud, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 00/07°C sur l’Atlas et le Rif, de 17/20°C sur les extrêmes sud et le sud-est et de 07/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur l’ensemble du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit, au nord de Mehdia et entre Tarfaya et Boujdour, et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 8 mai 2026 :

– Oujda min 11 max 26

– Bouarfa min 12 max 28

– Al Hoceima min 12 max 22

– Tétouan min 10 max 20

– Sebta min 15 max 20

– Mellilia min 15 max 20

– Tanger min 13 max 22

– Kénitra min 11 max 24

– Rabat min 12 max 23

– Casablanca min 15 max 22

– El Jadida min 13 max 22

– Settat min 10 max 25

– Safi min 12 max 22

– Khouribga min 8 max 26

– Béni Mellal min 12 max 25

– Marrakech min 11 max 27

– Meknès min 10 max 27

– Fès min 11 max 24

– Ifrane min 7 max 22

– Taounate min 12 max 24

– Errachidia min 14 max 33

– Ouarzazate min 12 max 31

– Agadir min 14 max 22

– Essaouira min 13 max 20

– Laâyoune min 14 max 25

– Es-Semara min 13 max 29

– Dakhla min 16 max 22

– Aousserd min 16 max 36

– Lagouira min 17 max 25

– Midelt min 8 max 24