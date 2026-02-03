Météo. Baisse des températures, pluies sur de nombreuses régions et neige sur les hauteurs ce mardi 3 février

- Baisse des températures avec un temps assez froid à froid sur les reliefs, l’Oriental et le Sud-Est.
- Chute de neige sur les Hauts et Moyen Atlas et le Rif.
- Pluies ou averses parfois orageuses sur le Tangerois, Loukkos, le Gharb, et le Rif et les Hauts et Moyen Atlas.
- Pluies éparses sur Chaouia, Doukkala, Abda, Chiadma, le Souss, les régions à l’ouest de l’Atlas, la Méditerranée et l’Oriental.
- Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Nord, l’Atlas, l’Oriental et la Méditerranée.
- Température minimale de l’ordre de -6/1°c sur l’Atlas, de 01/06°c sur le Rif et l’Oriental, de 13/17°c sur l’extrême sud du pays et près des côtes et de 6/13°c partout ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et localement forte à très forte le soir sur l’ouest, forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya, agitée à forte au sud et localement peu agitée entre Tarfaya et Laayoune.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mardi 3 février 2026:
- Oujda min 7 max 13
– Bouarfa min 3 max 13
– Al Hoceima min 5 max 16
– Tétouan min 10 max 13
– Sebta min 12 max 15
– Mellilia min 11 max 17
– Tanger min 10 max 15
– Kénitra min 11 max 16
– Rabat min 11 max 16
– Casablanca min 11 max 17
– El Jadida min 11 max 18
– Settat min 9 max 14
– Safi min 13 max 17
– Khouribga min 7 max 11
– Béni Mellal min 8 max 13
– Marrakech min 8 max 19
– Meknès min 7 max 11
– Fès min 7 max 13
– Ifrane min -1 max 2
– Taounate min 7 max 11
– Errachidia min 4 max 17
– Ouarzazate min 7 max 16
– Agadir min 11 max 18
– Essaouira min 13 max 18
– Laâyoune min 12 max 22
– Es-Semara min 11 max 23
– Dakhla min 13 max 22
– Aousserd min 13 max 27
– Lagouira min 13 max 25
– Midelt min 2 max 8