Météo. Baisse des températures, pluies sur de nombreuses régions et neige sur les hauteurs ce mardi 3 février

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 3 février 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/02/2026 à 05h56

- Baisse des températures avec un temps assez froid à froid sur les reliefs, l’Oriental et le Sud-Est.

- Chute de neige sur les Hauts et Moyen Atlas et le Rif.

- Pluies ou averses parfois orageuses sur le Tangerois, Loukkos, le Gharb, et le Rif et les Hauts et Moyen Atlas.

- Pluies éparses sur Chaouia, Doukkala, Abda, Chiadma, le Souss, les régions à l’ouest de l’Atlas, la Méditerranée et l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Nord, l’Atlas, l’Oriental et la Méditerranée.

- Température minimale de l’ordre de -6/1°c sur l’Atlas, de 01/06°c sur le Rif et l’Oriental, de 13/17°c sur l’extrême sud du pays et près des côtes et de 6/13°c partout ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et localement forte à très forte le soir sur l’ouest, forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya, agitée à forte au sud et localement peu agitée entre Tarfaya et Laayoune.

Lire aussi : Alerte météo. Averses, fortes pluies et rafales de vent jeudi et vendredi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mardi 3 février 2026:

- Oujda min 7 max 13

Bouarfa min 3 max 13

Al Hoceima min 5 max 16

Tétouan min 10 max 13

Sebta min 12 max 15

Mellilia min 11 max 17

Tanger min 10 max 15

Kénitra min 11 max 16

Rabat min 11 max 16

Casablanca min 11 max 17

El Jadida min 11 max 18

Settat min 9 max 14

Safi min 13 max 17

Khouribga min 7 max 11

Béni Mellal min 8 max 13

Marrakech min 8 max 19

Meknès min 7 max 11

Fès min 7 max 13

Ifrane min -1 max 2

Taounate min 7 max 11

Errachidia min 4 max 17

Ouarzazate min 7 max 16

Agadir min 11 max 18

Essaouira min 13 max 18

Laâyoune min 12 max 22

Es-Semara min 11 max 23

Dakhla min 13 max 22

Aousserd min 13 max 27

Lagouira min 13 max 25

Midelt min 2 max 8

