Météo. Baisse des températures, pluies sur de nombreuses régions et neige sur les hauteurs ce mardi 3 février

- Baisse des températures avec un temps assez froid à froid sur les reliefs, l’Oriental et le Sud-Est.

- Chute de neige sur les Hauts et Moyen Atlas et le Rif.

- Pluies ou averses parfois orageuses sur le Tangerois, Loukkos, le Gharb, et le Rif et les Hauts et Moyen Atlas.

- Pluies éparses sur Chaouia, Doukkala, Abda, Chiadma, le Souss, les régions à l’ouest de l’Atlas, la Méditerranée et l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Nord, l’Atlas, l’Oriental et la Méditerranée.

- Température minimale de l’ordre de -6/1°c sur l’Atlas, de 01/06°c sur le Rif et l’Oriental, de 13/17°c sur l’extrême sud du pays et près des côtes et de 6/13°c partout ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et localement forte à très forte le soir sur l’ouest, forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya, agitée à forte au sud et localement peu agitée entre Tarfaya et Laayoune.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mardi 3 février 2026:

- Oujda min 7 max 13

– Bouarfa min 3 max 13

– Al Hoceima min 5 max 16

– Tétouan min 10 max 13

– Sebta min 12 max 15

– Mellilia min 11 max 17

– Tanger min 10 max 15

– Kénitra min 11 max 16

– Rabat min 11 max 16

– Casablanca min 11 max 17

– El Jadida min 11 max 18

– Settat min 9 max 14

– Safi min 13 max 17

– Khouribga min 7 max 11

– Béni Mellal min 8 max 13

– Marrakech min 8 max 19

– Meknès min 7 max 11

– Fès min 7 max 13

– Ifrane min -1 max 2

– Taounate min 7 max 11

– Errachidia min 4 max 17

– Ouarzazate min 7 max 16

– Agadir min 11 max 18

– Essaouira min 13 max 18

– Laâyoune min 12 max 22

– Es-Semara min 11 max 23

– Dakhla min 13 max 22

– Aousserd min 13 max 27

– Lagouira min 13 max 25

– Midelt min 2 max 8