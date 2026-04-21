Société

Météo. Averses orageuses sur l’Atlas et l’Oriental ce mardi 21 avril, avec une baisse globale des températures

A une altitude de 2.119 mètres, dans le centre du Haut Atlas, près de la commune rurale d'Imilchil, les abords du lac Tislit sont le pâturage réservé des différentes fractions de la tribu Aït Haddidou. 

A une altitude de 2.119 mètres, dans le centre du Haut Atlas, près de la commune rurale d'Imilchil, les abords du lac Tislit sont le pâturage réservé des différentes fractions de la tribu Aït Haddidou.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 21 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie (DGM):

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/04/2026 à 06h01

- Nuages bas et bruine locale sur les côtes Sud la matinée.

- Nuages instables avec averses orageuses locales sur l’est des provinces sahariennes, les Haut et Moyen Atlas, l’Est du Rif et l’Oriental.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur l’intérieur du Souss.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur les plaines à l’ouest d’Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, l’intérieur du Souss, l’Oriental, l’extrême Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes avec chasse-sables locales.

- Températures minimales de l’ordre de 5/12°c sur l’Atlas et le Rif, de 18/23°c sur le nord-est des provinces sahariennes, le Sud-Est, l’Ouest du Saïss, le Loukkos et le Gharb et de 13/18°c partout ailleurs.

- Température maximale en hausse sur l’Oriental et le Sud-Est, et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée le long du littoral atlantique et temporairement peu agitée à agitée au nord de Larache.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 21 avril 2026:

Oujda min 14 max 27

Bouarfa min 17 max 21

Al Hoceima min 17 max 21

Tétouan min 14 max 21

Sebta min 14 max 20

Mellilia min 13 max 19

Tanger min 16 max 23

Kénitra min 17 max 22

Rabat min 17 max 21

Casablanca min 16 max 22

El Jadida min 19 max 22

Settat min 14 max 23

Safi min 15 max 20

Khouribga min 16 max 27

Béni Mellal min 14 max 29

Marrakech min 15 max 30

Meknès min 15 max 26

Fès min 15 max 27

Ifrane min 12 max 22

Taounate min 17 max 29

Errachidia min 13 max 30

Ouarzazate min 14 max 30

Agadir min 17 max 21

Essaouira min 16 max 20

Laâyoune min 17 max 25

Es-Semara min 17 max 31

Dakhla min 17 max 22

Aousserd min 16 max 32

Lagouira min 17 max 23

Midelt min 13 max 25

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/04/2026 à 06h01
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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