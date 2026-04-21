Météo. Averses orageuses sur l’Atlas et l’Oriental ce mardi 21 avril, avec une baisse globale des températures

A une altitude de 2.119 mètres, dans le centre du Haut Atlas, près de la commune rurale d'Imilchil, les abords du lac Tislit sont le pâturage réservé des différentes fractions de la tribu Aït Haddidou. . DR

- Nuages bas et bruine locale sur les côtes Sud la matinée.

- Nuages instables avec averses orageuses locales sur l’est des provinces sahariennes, les Haut et Moyen Atlas, l’Est du Rif et l’Oriental.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur l’intérieur du Souss.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur les plaines à l’ouest d’Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, l’intérieur du Souss, l’Oriental, l’extrême Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes avec chasse-sables locales.

- Températures minimales de l’ordre de 5/12°c sur l’Atlas et le Rif, de 18/23°c sur le nord-est des provinces sahariennes, le Sud-Est, l’Ouest du Saïss, le Loukkos et le Gharb et de 13/18°c partout ailleurs.

- Température maximale en hausse sur l’Oriental et le Sud-Est, et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée le long du littoral atlantique et temporairement peu agitée à agitée au nord de Larache.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 21 avril 2026:

– Oujda min 14 max 27

– Bouarfa min 17 max 21

– Al Hoceima min 17 max 21

– Tétouan min 14 max 21

– Sebta min 14 max 20

– Mellilia min 13 max 19

– Tanger min 16 max 23

– Kénitra min 17 max 22

– Rabat min 17 max 21

– Casablanca min 16 max 22

– El Jadida min 19 max 22

– Settat min 14 max 23

– Safi min 15 max 20

– Khouribga min 16 max 27

– Béni Mellal min 14 max 29

– Marrakech min 15 max 30

– Meknès min 15 max 26

– Fès min 15 max 27

– Ifrane min 12 max 22

– Taounate min 17 max 29

– Errachidia min 13 max 30

– Ouarzazate min 14 max 30

– Agadir min 17 max 21

– Essaouira min 16 max 20

– Laâyoune min 17 max 25

– Es-Semara min 17 max 31

– Dakhla min 17 max 22

– Aousserd min 16 max 32

– Lagouira min 17 max 23

– Midelt min 13 max 25