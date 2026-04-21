Météo. Averses orageuses sur l’Atlas et l’Oriental ce mardi 21 avril, avec une baisse globale des températures

- Nuages bas et bruine locale sur les côtes Sud la matinée.
- Nuages instables avec averses orageuses locales sur l’est des provinces sahariennes, les Haut et Moyen Atlas, l’Est du Rif et l’Oriental.
- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur l’intérieur du Souss.
- Temps peu à passagèrement nuageux sur les plaines à l’ouest d’Atlas.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, l’intérieur du Souss, l’Oriental, l’extrême Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes avec chasse-sables locales.
- Températures minimales de l’ordre de 5/12°c sur l’Atlas et le Rif, de 18/23°c sur le nord-est des provinces sahariennes, le Sud-Est, l’Ouest du Saïss, le Loukkos et le Gharb et de 13/18°c partout ailleurs.
- Température maximale en hausse sur l’Oriental et le Sud-Est, et en baisse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée le long du littoral atlantique et temporairement peu agitée à agitée au nord de Larache.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 21 avril 2026:
– Oujda min 14 max 27
– Bouarfa min 17 max 21
– Al Hoceima min 17 max 21
– Tétouan min 14 max 21
– Sebta min 14 max 20
– Mellilia min 13 max 19
– Tanger min 16 max 23
– Kénitra min 17 max 22
– Rabat min 17 max 21
– Casablanca min 16 max 22
– El Jadida min 19 max 22
– Settat min 14 max 23
– Safi min 15 max 20
– Khouribga min 16 max 27
– Béni Mellal min 14 max 29
– Marrakech min 15 max 30
– Meknès min 15 max 26
– Fès min 15 max 27
– Ifrane min 12 max 22
– Taounate min 17 max 29
– Errachidia min 13 max 30
– Ouarzazate min 14 max 30
– Agadir min 17 max 21
– Essaouira min 16 max 20
– Laâyoune min 17 max 25
– Es-Semara min 17 max 31
– Dakhla min 17 max 22
– Aousserd min 16 max 32
– Lagouira min 17 max 23
– Midelt min 13 max 25