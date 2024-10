Mellilia: deux jihadistes présumés neutralisés grâce à des informations fournies par la DGST

En étroite collaboration avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus, dont un mineur, soupçonnés de liens avec des activités djihadistes, ont été arrêtés le mardi 22 octobre à Mellilia par la police nationale espagnole.

Citant un communiqué de la police espagnole, le quotidien madrilène ABC a indiqué que les mis en cause faisaient l’objet d’une surveillance étroite depuis le début de l’année en raison de leurs activités suspectes sur les réseaux sociaux. Ils y diffusaient des messages de soutien à l’organisation Daech et incitaient à la violence et au terrorisme.

Selon le quotidien local MelillaHoy, ces arrestations font écho à une série d’opérations similaires en Espagne, également orchestrées en collaboration avec la DGST marocaine. La semaine dernière, un individu a ainsi été arrêté à Avilés, dans les Asturies, pour avoir produit et partagé des contenus jihadistes en ligne. Parallèlement, un autre suspect a été appréhendé à Itsasondo, dans le Pays basque, pour son implication présumée dans des activités d’endoctrinement et d’autoformation au terrorisme.

Au fil des années, les opérations conjointes entre l’Espagne et le Maroc se sont considérablement intensifiées, permettant aux deux pays de démanteler plusieurs cellules terroristes. Ce partenariat a été déterminant pour identifier les individus radicalisés, souvent isolés, qui utilisaient les réseaux sociaux pour propager l’idéologie djihadiste et recruter de nouveaux membres.