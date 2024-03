Melilla: arrestation d’un «Daechien» soupçonné de préparer un bain de sang

C’est un véritable bain de sang qui vient d’être évité après l’arrestation, à Melilla, d’un Marocain soupçonné d’avoir prêté allégeance à Daech. Les premiers éléments indiquent que l’individu aurait pu commettre des assassinats sur plusieurs personnalités marocaines, espagnoles et juives considérées comme faisant partie des «mécréants».

C’est Assabah qui rapporte l’information dans son édition du mercredi 13 mars, indiquant que l’arrestation a eu lieu dans le cadre d’une opération menée par la police espagnole en début de semaine. Lors de son interpellation, l’individu disposait, d’après la même source, d’une liste écrite de noms de personnes dites «mécréantes» qu’il était autorisé à assassiner.

Toujours d’après Assabah, la police espagnole a rendu publique une vidéo de l’opération, où elle précise que le jeune homme a moins de vingt ans et s’est totalement engagé dans l’idéologie de Daech. Il s’était d’ailleurs fait remarquer ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, avec des posts extrémistes et, après une longue observation et la récolte d’indices prouvant qu’il constituait réellement une menace, la police espagnole a décidé d’agir et de l’arrêter. Cette dernière a, en effet, relevé que le jeune homme n’en était plus au stade de l’apprentissage et de l’assimilation de l’idéologie de Daech, mais commençait également à «recruter» d’autres personnes pouvant épouser l’idéologie terroriste. De plus, d’après leur enquête, les éléments de la police espagnole sont arrivés à la conclusion que l’individu était prêt à passer à l’acte à tout moment. Cette enquête, écrit Assabah, avait démarré en novembre dernier déjà, après que les services en charge de la cybercriminalité ont découvert les traces, sur les réseaux sociaux, d’un compte qui apportait son soutien à l’organisation terroriste Daech. Par la suite, il s’est avéré que cette personne avait participé, en octobre 2023, à une tentative d’intrusion dans une synagogue de Melilla avec un groupe de manifestants, et avait plutôt connu un processus de radicalisation très rapide.

En plus de ses appels répétés à «un jihad violent», la police espagnole a indiqué que l’individu avait une liste de cibles, principalement des établissements gérés par des membres de la communauté juive de Melilla, et qu’il avait déjà signalé certains d’entre elles, sur les réseaux sociaux, afin d’inciter à y commettre des attentats.