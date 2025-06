Médicaments: une nouvelle baisse des prix

Une nouvelle baisse des prix des médicaments est désormais effective. Officiellement annoncée dans le dernier Bulletin officiel (n° 7408) par une décision du ministère de la Santé, cette réduction concerne six médicaments de diverses déclinaisons. Leurs prix de vente publics, qui variaient de 78,6 à 979 dirhams, ont été ajustés, bien que la diminution soit dérisoire dans certains cas.

La baisse de prix a principalement concerné le Dotarem 0,5 mmol/ml solution injectable. Ce produit de contraste, essentiel en imagerie par résonance magnétique (IRM) à des fins diagnostiques, voit ses tarifs ajustés comme suit: le flacon de 20 ml passe de 979 à 661 dirhams; celui de 15 ml, de 781 à 521 dirhams; et enfin, le flacon de 10 ml, de 535 à 326 dirhams.

Cette décision a également impacté le Conector, un médicament prescrit pour l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque congestive. Sa baisse de prix varie d’un à 22 dirhams selon la déclinaison. Par ailleurs, l’Axemem, principalement indiqué pour l’hypertension artérielle et la prévention des crises d’angine de poitrine, voit ses prix diminuer de 3,9 à 13 dirhams.

Deux autres médicaments destinés au traitement symptomatique des formes modérées à sévères de la maladie d’Alzheimer figurent également sur cette liste. Il s’agit de l’Almantin, dont la baisse de prix varie d’un à 13 dirhams, et du Phipixa, dont le tarif est passé de 140,20 à 133,30 dirhams.

La réduction des prix s’applique aussi au Dostinex, un traitement indiqué pour l’hyperprolactinémie. Selon la déclinaison, sa baisse oscille entre 6,6 et 17 dirhams.

L’hyperprolactinémie est caractérisée par une concentration excessive de prolactine dans le sang, une hormone principalement sécrétée par l’hypophyse. Chez l’homme, cette élévation peut entraîner une baisse de la libido et l’infertilité. Chez la femme, elle constitue une cause majeure de galactorrhée, de troubles du cycle menstruel et d’infertilité due à l’anovulation.