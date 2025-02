Santé: nouvelle baisse des prix pour 27 médicaments

Le ministère de la Santé a annoncé une réduction des prix de 27 médicaments, parmi lesquels figurent certains traitements utilisés dans la prise en charge de divers types de cancer, dont les coûts étaient particulièrement élevés.

Cette mesure découle d’une nouvelle décision ministérielle, publiée dans le dernier numéro du Bulletin officiel, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 18 février.

Cette décision porte sur la révision des prix de vente des médicaments originaux, génériques et biosimilaires, notamment ceux destinés au traitement des cancers du sein, du côlon, du rectum et du foie, dont les tarifs restent prohibitifs.Cette baisse des prix a été arrêtée après l’examen des demandes de fixation des prix, soumises par les établissements pharmaceutiques concernés, ainsi que la validation des tarifs applicables aux médicaments génériques et biosimilaires.

Elle s’inscrit dans le cadre des étapes de mise en œuvre de la révision des prix publics des médicaments, qu’ils soient originaux, génériques ou biosimilaires.

L’objectif est de faciliter l’accès aux médicaments, et de favoriser la généralisation de la couverture médicale, sachant que les réductions successives des prix ont principalement concerné les médicaments les plus consommés, en particulier les génériques. Cependant, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour alléger les dépenses de santé des citoyens, la consommation annuelle moyenne de médicaments par habitant au Maroc ne dépasse pas 500 dirhams, contre 3.000 dirhams en France, indique Al Ahdath Al Maghribia.

Par ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) avait déjà souligné, dans un récent rapport, la tendance à la hausse des prix des médicaments.

Cette augmentation s’explique en partie par la faible consommation de médicaments génériques, car de nombreux médecins privilégient la prescription de médicaments originaux, sans toujours tenir compte du pouvoir d’achat, limité, des Marocains.