Masters au Maroc: fin des concours, place à la sélection sur dossier

Azzedine El Midaoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Après des années de scandales ayant éclaboussé certaines universités marocaines – de l’affaire du «sexe contre notes» aux dossiers des faux diplômes –, le ministère de l’Enseignement supérieur a décidé de mettre fin aux concours écrits et oraux pour l’accès aux masters.

La sélection se fera désormais exclusivement sur la base des notes et moyennes obtenues. Ce changement s’inscrit dans le cadre du nouveau cahier national des normes pédagogiques du cycle master, publié au Bulletin officiel le 14 août dernier.

L’arrêté ministériel n° 1891.25 du 25 juillet 2025 (29 Moharram 1447) portant approbation du cahier des normes pédagogiques du cycle master, précise en effet que l’accès aux masters se fera uniquement par étude de dossier, selon les critères définis dans la fiche descriptive de chaque filière accréditée.

Désormais, les doyens – ou leurs représentants – présideront les commissions de sélection.

Parallèlement, le nombre de places ouvertes en master sera progressivement augmenté. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui avait affirmé au Parlement vouloir s’orienter vers un système «d’accès ouvert».

La gratuité de l’inscription sera maintenue pour les étudiants, tandis que les fonctionnaires devront continuer à s’acquitter de frais dans le cadre du modèle du «temps aménagé», appelé à être généralisé à l’ensemble des facultés.