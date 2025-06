Maisons menaçant ruine à Ouezzane: la peur s’installe, l’inaction persiste

Plusieurs habitations menacent ruine à tout moment dans certains quartiers de la ville d’Ouezzane, notamment à Hay «Jamaâ», ce qui présente de sérieux dangers pour leurs habitants et leurs riverains. Mais, en dépit de cette situation alarmante, les autorités compétentes et le conseil municipal demeurent aux abonnés absents.

«Aucune intervention n’est envisagée et aucune action n’a été entreprise, malgré les voix qui s’élèvent de plus en plus dans la ville, tirant la sonnette d’alarme», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 24 juin.

Cette situation alarmante, explique Al Akhbar, avait déjà fait l’objet de questions au Parlement et a été confirmée par des rapports officiels, mais jusqu’à présent, les autorités locales et la commune de la ville n’ont entrepris aucune initiative.

D’ailleurs, rappelle le quotidien, «des rapports de l’inspection de l’Urbanisme et du département de l’Aménagement du territoire national avaient recommandé le recensement des habitations menaçant ruine dans la ville et d’opter pour des approches participatives entre la commune urbaine de la ville, les autorités provinciales et le ministère de tutelle pour lancer une mise à niveau urbaine ou mettre en place des mesures préventives, mais en vain».

Face à cette situation qui interpelle à plus d’un titre, les sources du quotidien soulignent aujourd’hui «la nécessité de réactiver les commissions de suivi et de vigilance mises en place dans ce cadre il y a longtemps». Et de préciser que la commune urbaine de la ville assume l’entière responsabilité dans ce cadre, selon les dispositions de l’article 83 de la loi organique 113-14 relative aux communes.

Aujourd’hui, indique enfin le quotidien, les voix des populations locales dans le quartier «Jamaâ» et d’autres tablent sur une intervention du wali de la région et des services compétents du ministère de l’Intérieur, en vue d’ordonner une enquête pour évaluer la situation et prendre les décisions qui s’imposent.