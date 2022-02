© Copyright : DR

Poursuivant sa modernisation, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) s’apprête à lancer un nouveau plan d’action intégré, à partir du deuxième trimestre 2022. Objectif: améliorer son efficacité dans le domaine de la sécurité et de la protection des biens des citoyens.

Le nouveau plan d'action de la DGSN constitue une feuille de route intégrée visant à renforcer les efforts de lutte contre la criminalité sous ses différentes formes et manifestations, en particulier les organisations transnationales telles que les réseaux internationaux de trafic de drogue, d'immigration clandestine, de traite des êtres humains, ou encore ceux qui s’appuient sur l’utilisation des TIC et des réseaux Internet.

Sur le terrain, le nouveau plan d’action, dont la mise en œuvre devrait s’étaler sur la période 2022-2026, repose sur le renforcement de l'intégration des technologies modernes dans la recherche criminelle et les opérations de sécurité en général (laboratoires de police scientifique et technique, laboratoires d'analyse de traces numériques, adoption de systèmes de veille informatique dans le suivi de l'évolution de la criminalité, etc.).

En termes de mesures de soutien et d'accompagnement, les services de la DGSN travaillent actuellement à l'élaboration de plans de travail et de scénarios sectoriels et spécialisés, visant à doter ce plan de toutes les ressources nécessaires à sa réussite, notamment en relevant la compétence professionnelle des ressources humaines.