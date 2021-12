© Copyright : DR

Le taux d’élucidation des crimes et les saisies de cocaïne et de comprimés d’ecstasy ont enregistré des niveaux record au Maroc en 2021 grâce à la vigilance et au professionnalisme des hommes d’Abdelatif Hammouchi. Voici, en chiffres, l’impressionnant bilan de la DGSN en matière de lutte contre la criminalité en 2021.

Pas un jour, ou presque, ne se passe sans que la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) n’annonce une importante opération de police couronnée de succès, mettant fin à toutes sortes de trafics et d’activités criminelles. Hier encore, dans la nuit du dimanche 19 décembre, des éléments du service préfectoral de la police judiciaire d'Agadir ont mis en échec une opération de trafic international de drogue dans les environs de Taroundant, qui a permis la saisie de quelque trois tonnes de haschich.

Cette importante quantité de stupéfiants s’ajoute à l’impressionnant volume de drogues saisies tout au long de l’année par les services de la DGSN, qui vient justement de dévoiler son bilan en 2021 en matière de lutte contre la criminalité.

Les chiffres présentés concernant la lutte contre le trafic de drogue sont éloquents. C’est particulièrement le cas pour les saisies de cocaïne, qui ont enregistré un record, les services de la DGSN ayant réussi à mettre la main sur plus de 1,4 tonne de cette drogue dure, contre 132 kg saisis l'année précédente.

On apprend ainsi que les services de Sûreté nationale ont traité 82.950 affaires liées à la possession et au trafic illégal de drogues et de psychotropes en 2021, qui se sont traduites par l’interpellation de 103.589 individus qui ont été déférés devant la justice, dont 261 ressortissants étrangers.

C’est le cas également pour le trafic de comprimés d’ecstasy. Ainsi, les opérations conjointes menées par les services de la Sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) se sont soldées par l'avortement du trafic et de la commercialisation de 1.437.362 comprimés psychotropes, dont 53.756 comprimés de type ecstasy, soit une évolution record de plus de 201% par rapport à 2020.

Concernant les autres drogues, 191 tonnes et 158 kg de haschich ont été saisies en 2021, en recul de 12% en comparaison avec l'année précédente, alors que les quantités d’héroïne saisies ont atteint 3 kg, en baisse de 64%.

95% des affaires résolues et baisse des crimes violents

Une autre prouesse des services de la DGSN réside dans le «taux de réprimande», ou taux de résolution des crimes. Cet indicateur clé pour mesurer l’efficacité de la police, a atteint cette année des niveaux record, dépassant 95% dans l’apparence générale du crime, et 80% dans les crimes associés à la violence.

Au total, les services de la Sureté nationale ont traité, au cours de cette année, 1.153.741 affaires ayant abouti à l'arrestation et la présentation de 1.425.102 individus devant les différents parquets généraux, soit une augmentation d'environ 43% du nombre de personnes déférées devant la justice. Le nombre de personnes recherchées et interpellées a, lui, connu une hausse de 36%, en comparaison avec l'année précédente, qui a été marquée, faut-il le rappeler, par l'application des mesures de confinement sanitaire.

Autres chiffres rassurants: ceux de la criminalité violente, dont les indicateurs sont sur un trend résolument baissier au cours des six dernières années, et qui n'ont pas dépassé la barre de 4% de l'apparence générale du crime en 2021. Au total, 45.829 affaires de ce genre ont été traitées par les services de la DGSN en 2021, qui ont permis d'arrêter et de traduire en justice 31.188 individus, soit une augmentation d'environ 15% du nombre de personnes arrêtées.

Terrorisme, immigration clandestine, sextorsion…

En matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a déféré 38 personnes suspectées d'être impliquées dans des affaires de terrorisme et d’extrémisme au parquet général chargé des affaires de terrorisme.

Les services de Sureté nationale ont également réussi à démanteler 150 réseaux criminels s'activant dans l'organisation de l'immigration clandestine et à interpeller 415 organisateurs et médiateurs et 12.231 candidats à l'immigration clandestine. 752 documents de voyage falsifiés ont été saisis, ainsi que 67 bateaux pneumatiques et 47 moteurs.

L'année 2021 a été également marquée par un recul de 5% des indicateurs de criminalité liée au chantage et à la fraude électronique, en comparaison avec l'année précédente, où 5.275 affaires ont été enregistrées et 3.533 contenus d'extorsion numérique interceptés.

En revanche, le chantage sexuel sur Internet a enregistré une hausse de 12%, les services de Sureté nationale ayant traité 498 affaires, ce qui a permis l’arrestation de 270 personnes impliquées, tandis que le nombre de victimes a atteint 508 personnes, dont 95 ressortissants étrangers.

Sécurité sanitaire, test PCR…: la DGSN veille au grain

Dans un contexte de pandémie, la DGSN a frappé fort contre les fraudes autour des produits sanitaires. En 2021, les opérations réalisées dans ce cadre ont permis la saisie de 409.717 masques contrefaits ou non conformes aux normes de sûreté sanitaire, et l'arrestation de 288 personnes suspectes. 28 autres ont été appréhendées en flagrant délit de possession et de commercialisation de 1.383 litres de produits stérilisants suspects ou nocifs pour la santé publique.

En outre, pour lutter contre toutes sortes de falsification et de manipulation de documents et de certificats médicaux, les services de la Sureté nationale ont traité 203 affaires de ce genre en 2021, qui ont abouti à l'arrestation de 390 individus, dont 65 étrangers. Pas moins de 542 certificats de test PCR falsifiés, 33 faux pass vaccinaux, et 49.018 tests de diagnostic rapide ont été saisis.

A noter que le laboratoire national de la police scientifique et technique de Casablanca a traité 12.646 affaires, enregistrant une amélioration qualitative de 22% par rapport à l'année précédente.

Coopération internationale

Reconnue dans le monde entier pour son expertise et son efficacité, la DGSN a de nouveau été très sollicitée par ses partenaires internationaux pour la lutte contre la criminalité transnationale. Ainsi, en 2021, le pôle de la coopération policière internationale a traité 5.042 dossiers, dont 3.998 demandes de coopération opérationnelle. Ces dossiers ont concerné essentiellement la coopération en matière de lutte contre le trafic de drogues, l'émigration clandestine et des affaires de terrorisme et d'extrémisme violent.

Pour couronner cette coopération policière bilatérale et multidimensionnelle, les services de la Sûreté nationale ont participé, avec les services des polices française et espagnole, à la mise en œuvre de deux opérations de livraison surveillée de drogues, qui se sont soldées par l'arrestation de dix suspects de différentes nationalités et la saisie de 34 tonnes de haschich.

Les services de la sûreté marocaine ont appliqué 131 mandats internationaux et diffusé 88 mandats d'arrêt internationaux émis par les autorités judiciaires compétentes, ce qui a abouti à l'arrestation de 107 individus recherchés à l’échelle internationale, dont 53 citoyens marocains arrêtés à l'étranger en coordination avec les partenaires étrangers.

Le bureau central national (bureau d'Interpol à Rabat) a quant à lui émis 3.242 avis de recherche au niveau national faisant suite aux notices rouges émanant d'Interpol et aux mandats d’arrêt émis par les autorités compétentes dans les autres pays. Il a, également, donné suite à 6.252 demandes de renseignement présentées par les bureaux centraux nationaux d’autres pays du monde.

Sécurité routière: les verbalisations repartent à la hausse

Sur le volet de la sécurité routière, les hommes de Hammouchi se sont également montrés très actifs en 2021, année de reprise du trafic normal de véhicules et des moyens de transport après l’allègement des mesures préventives instaurées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaires. Au total, 1.807.044 véhicules ont été verbalisés cette année, contre 1.467.738 en 2020, soit une hausse de 23%, tandis que les procès-verbaux d’amendes transactionnelles et forfaitaires sont passés de plus de 1,176 million en 2020 à plus de 1,504 millions en 2021.