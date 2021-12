© Copyright : DR

Les services de sécurité ont arrêté, le 8 décembre 2021, 25 individus dans plusieurs villes du Maroc. Des armes ont été saisies chez les prévenus, ainsi que du matériel de propagande de Daech. Les détails.

On en sait un peu plus sur la large opération antiterroriste menée le 8 décembre dernier par les services de sécurité (DGSN, DGST et Gendarmerie royale).

Selon les autorités, cette opération, menée sous la supervision du parquet compétent, a permis l’arrestation de 25 extrémistes à Tétouan, Ksar El Kébir, Fès, Meknès, Agadir, Tiznit, Casablanca, Azilal, Kelaâ des Sraghna, Essaouira, Oujda, Nador, Settat, Safi, Sidi Slimane, Sidi Kacem et Tinghir.

Selon la même source, ces individus avaient planifié des attentats terroristes contre plusieurs cibles au Maroc. Lors des perquisitions aux domiciles respectifs des prévenus, les services de sécurité ont saisi des armes à feu, des munitions, des armes blanches (coutelas et sabres) ainsi que plusieurs documents portant sur la confection de charges explosives et du matériel électronique véhiculant la pensée extrémiste et glorifiant l’organisation terroriste Daech.

Parmi les cibles de ces terroristes, selon la même source, figuraient des sites sensibles et les locaux de différents services de sécurité.

Certains des prévenus ont été déférés devant le parquet compétent alors que l’enquête se poursuit avec d’autres, conclut la même source.