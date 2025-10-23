L’ONDE et l’IBCR s’allient pour renforcer la protection des droits de l’enfant en Afrique

Ghizlane Benjelloun, vice-présidente, et Julie Dénommée, directrice générale du Bureau international des droits des enfants, à Skhirat le 23 octobre 2025. (Y.Mannan/Le360)

À l’occasion du colloque «L’approche par compétences au service des droits de l’enfant», organisé le jeudi 23 octobre 2025 à Skhirat par l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), en partenariat avec le Bureau international des droits de l’enfant (IBCR), les deux institutions officialiseront un partenariat stratégique en présence de plusieurs acteurs nationaux et internationaux engagés pour la cause de l’enfance.

Créé par le roi Hassan II, l’ONDE œuvre, sous la présidence effective de la princesse Lalla Meryem, à la mise en œuvre des engagements du Maroc en faveur de la protection, du développement et de la participation de l’enfant, conformément à la vision du roi Mohammed VI, plaçant les droits de l’enfant au cœur des priorités nationales.

L’ONDE et l’IBCR, deux institutions partageant la même mission de promotion et de protection des droits de l’enfant tels que définis dans la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), unissent aujourd’hui leurs forces pour concrétiser ces droits sur le continent africain à travers des initiatives conjointes, basées sur le renforcement des compétences, la coopération Sud-Sud et le partage d’expertises.

Ce partenariat repose sur la conviction commune que la formation et le développement des compétences des adultes et des enfants constituent une pierre angulaire essentielle à la réalisation effective des droits de l’enfant. Ensemble, l’ONDE et l’IBCR s’engagent à développer, co-construire et mettre en œuvre des actions innovantes visant à renforcer les capacités des acteurs de la protection de l’enfance, en particulier sur le continent africain.

Selon l’ONDE, ce partenariat avec l’IBCR s’inscrit dans la continuité des orientations du roi Mohammed VI en faveur du renforcement des systèmes nationaux de protection de l’enfance et de la coopération africaine en matière de droits de l’enfant. Il reflète également la vision portée par la princesse Lalla Meryem, présidente de l’ONDE, qui veille à placer l’enfant au centre des politiques publiques et des dynamiques sociales.

«Nous sommes convaincus que l’union de nos efforts contribuera à faire émerger des pratiques novatrices et durables au service des enfants du Maroc et d’Afrique», fait-on savoir.

«Nous sommes heureux de pouvoir entériner ce partenariat important entre nos deux organisations. Ensemble, nous souhaitons agir et travailler à partir de constats, de besoins et d’attentes exprimés par les acteurs concernés, afin d’apporter des réponses adaptées à leur contexte. Ce partenariat repose sur la complémentarité de nos forces, avec au cœur de notre collaboration le partage de pratiques, d’expériences et un apprentissage réciproque pour faire des droits de l’enfant une réalité», déclare, de son côté, Roberta Cecchetti, présidente du Conseil d’administration du Bureau international des droits des enfants (IBCR)

Un colloque dédié au renforcement des compétences

En parallèle et pour symboliser la signature de ce partenariat, l’ONDE et l’IBCR coorganisent un colloque d’une journée consacré au rôle du renforcement des compétences dans la concrétisation des droits de l’enfant.

La journée, ouverte par les discours officiels et l’annonce du partenariat, se poursuivra avec une conférence animée par Hermine Kembo Takam Gatsing, magistrate et membre du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE), et Luis Ernesto Pedernera Reyna, vice-président du Comité des droits de l’enfant des Nations unies et ancien président (2019-2021).

Les interventions mettront en perspective la mise en œuvre des droits de l’enfant aux niveaux mondial et africain, et seront suivies par la présentation de la prochaine publication de l’IBCR intitulée «Le renforcement des compétences au service des droits de l’enfant: approches novatrices de formation en protection de l’enfant en Afrique francophone».

Le colloque se conclura par une table ronde sur l’approche par compétences comme levier d’innovation, réunissant plusieurs praticiens et experts du droit de l’enfant, autour du rôle clé de la formation dans l’effectivité des droits.

À propos de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE)

Créé en 1995 par le roi Hassan II, l’ONDE est placé sous la présidence effective de la princesse Lalla Meryem.

L’Observatoire œuvre à la promotion, la protection et la participation de l’enfant à travers la coordination des efforts nationaux et la mise en œuvre de programmes intégrés, alignés sur les orientations du roi Mohammed VI en faveur d’une société inclusive où les enfants jouissent pleinement de leurs droits.

L’ONDE assure également un rôle de plateforme nationale de dialogue et de convergence entre institutions publiques, société civile et partenaires internationaux engagés pour la cause de l’enfance.

À propos du Bureau international des droits de l’enfant (IBCR)

Organisation fondée en 1994, le Bureau international des droits des enfants (IBCR) s’engage pour «un monde dans lequel les droits de l’enfant sont une réalité», tels que définis par la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE).

Son action vise à transformer la place des enfants dans nos sociétés, en particulier celle des plus vulnérables, et à renforcer les systèmes de protection et de justice pour enfants dans une approche basée sur les droits, la participation et l’innovation.