Liesse à Tanger: les Marocains du monde fêtent la qualification des Lions de l’Atlas

À Tanger, la qualification des Lions de l’Atlas a déclenché une immense fête populaire, entre drapeaux, klaxons et ferveur collective. (S.Kadry/Le360)

Des dizaines de Marocains du monde ont pris part, à leur manière, aux célébrations qui embrasent Tanger depuis la qualification des Lions de l’Atlas. Aux côtés des habitants et des vacanciers présents dans la ville, ils ont partagé une même ferveur autour de cette nouvelle page de l’histoire du football marocain.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la fête se poursuit toujours dans les principales artères et sur les grandes places de Tanger. Les klaxons, les chants et les youyous continuent d’accompagner la victoire historique du Maroc face au Canada. Parmi la foule figurent de nombreux Marocains résidant à l’étranger, venus passer leurs vacances d’été au Royaume et vivre cet exploit avec leurs compatriotes.

Une supportrice tangéroise ne cachait pas son enthousiasme. «Nous sommes très contents de cette qualification. Inchallah, nos Lions battront la France», lançait-elle avec confiance.

Parmi les supporters, un étudiant ingénieur, en séjour à Tanger depuis mercredi, savourait lui aussi l’ambiance. «Nous sommes à Tanger depuis mercredi, on s’amuse beaucoup, on est heureux. Dima Maghrib!», lançait-il, le sourire aux lèvres.

Avec une ferveur toute particulière sur la corniche, les klaxons se mêlaient aux chants des supporters, tandis que les drapeaux rouges frappés de l’étoile verte ondoyaient au-dessus d’une foule compacte. Enfants, jeunes, familles, habitants de la région comme visiteurs partageaient la même explosion de joie, transformant le front de mer en une immense scène de liesse populaire.

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«Grâce à Dieu, nous avons gagné. Nous allons remporter la Coupe du monde», affirmait un autre supporter, porté par l’euphorie du moment.

Déjà, les conversations se tournaient vers la suite de l’aventure. Pour beaucoup, cette qualification confirme que les Lions de l’Atlas ont les moyens d’aller encore plus loin dans cette Coupe du monde. «Nous avons gagné par mérite. Nous allons jouer les quarts et gagner la finale», lançait un supporter, convaincu que le rêve pouvait aller jusqu’au bout.