Les montagnes de l’Atlas et du Rif se parent enfin de blanc

Mieux vaut tard que jamais. Les sommets des montagnes marocaines ont enfin revêtu leur manteau neigeux, un spectacle longtemps attendu sur les reliefs de l’Atlas et du Rif. Cette première grande accumulation de neige de l’année agricole, qui a commencé en septembre dernier, offre un visage majestueux à des paysages qui avaient soif de cette blancheur immaculée.

Le mont Tassemit se couvre de neige, offrant un spectacle magnifique aux habitants.. MAP

Ce phénomène trouve son origine dans la masse d’air froide et humide qui a traversé le Maroc en ce début de semaine, engendrant d’importantes chutes de neige sur les reliefs. Des images satellites, capturées le mercredi 27 mars, illustrent l’étendue du manteau neigeux, couvrant les montagnes du Haut et du Moyen Atlas dans une splendeur hivernale inédite pour cette année.

Dans le détail, les relevés effectués le 27 mars 2024 par la Direction générale de la météorologie (DGM) montrent des hauteurs de neige allant jusqu’à 60 cm au sommet, et à 40 cm à la base pour le Haut Atlas, notamment autour des montagnes Jbel Azourki et Jbel Ayouy dans la province d’Azilal. Le Moyen Atlas n’est pas en reste, la région d’Ifrane ayant enregistré 10 cm de neige au niveau de la ville et 17 cm sur Jbel Habri.

Les chutes de neige dans la province de Midelt et sur le plateau de Bouiblane ont également apporté leur part de blancheur, avec respectivement 8 cm et 50 cm au sommet. Idem pour le Rif, avec des hauteurs de neige qui varient entre 2 et 12 cm.