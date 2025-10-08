Les médecins ripostent: «les vrais responsables sont les politiques»

Dans le cadre des débats déclenchés autour de la crise qui secoue le système de la Santé au Maroc, suite aux protestations de la GENZ212, le Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) vient de monter au créneau pour apporter des éclaircissements.

Dans un communiqué rendu public, la SIMSP rejette toute responsabilité de la défaillance des services sanitaires au sein des Hôpitaux. «Arrêtez les discours populistes gratuits qui diffament la profession et incitent à la haine, et affrontons plutôt les véritables racines de la crise», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce jeudi 9 octobre.

Le SIMSP estime que «le fait que les problèmes de la Santé arrivent en tête des causes à l’origine des protestations impute la responsabilité aux gouvernements qui se sont succédé aux commandes du département de la Santé». Et de souligner que «le médecin a perdu toute patience pour improviser par débrouillardise afin de s’en sortir dans un système de Santé défaillant, surtout face à une demande accrue de soins et un manque de moyens».

Dans le même sillage, poursuit Al Ahdath Al Maghribia, «le SIMSP a exprimé son mécontentement face aux tentatives d’allusion et d’affirmation imputant la responsabilité au personnel des structures sanitaires, dont les médecins, en dépit de leurs sacrifices». Et de rappeler qu’«il était le premier, depuis des années, à tirer la sonnette d’alarme sur la crise cardiaque qui menace le secteur, sans l’intervention d’une volonté politique patriotique et sincère pour mettre un terme aux solutions de bricolage et de maquillage médiatique».

Dans le même sens, le SIMSP ne cache pas son étonnement de voir la responsabilité imputée aux médecins et aux cadres de la Santé dans un système défaillant, fondé sur des bases précaires, tablant sur le secteur privé sans prendre en compte les spécificités de la société marocaine.

À ce propos, le SIMSP critique les approches de réforme menées dans le secteur, en se basant sur le bricolage au lieu de la planification stratégique. Le Royaume a besoin d’un système de santé axé sur l’égalité d’accès aux soins et l’équité pour le bien-être national. Pour ce faire, le SIMSP appelle à un véritable débat public pour sauver le chantier de l’actuelle réforme du système de santé.