Les Marocains vaccinés par Sinopharm seront-ils empêchés, de nouveau, d’accomplir les rituels de la Omra (petit pèlerinage)? Selon Khalid Benazzouz, président de l’Association régionale des agences de voyages de Casablanca-Settat, la réponse est non. Les détails.

Depuis que l’Arabie saoudite a annoncé la mise à jour de ses conditions de voyage, les personnes souhaitant accomplir les rituels de la Omra (petit pèlerinage), vaccinés par Sinopharm, se demandent s’ils pourront, eux-aussi, être autorisés à entrer dans ce pays.

Contacté par Le360, Khalid Benzazzouz, président de l’Association régionale des agences de voyages de Casablanca-Settat, explique que l’Arabie saoudite reconnaît désormais le vaccin Sinopharm et que la liste des vaccins autorisés par ce pays, et administrés au Maroc, comprend, outre le vaccin chinois, Pfizer, AstraZeneca et Janssen.

Outre la présentation d’un pass vaccinal valide, l’Arabie saoudite exige des pèlerins de la Omra, à l'exception des enfants de moins de huit ans, qu’ils présentent le résultat négatif d'un test PCR de moins de 48 heures.

A titre de rappel, les voyageurs souhaitant sortir du Maroc devront disposer d’un passeport vaccinal valide. Selon le protocole sanitaire, celui-ci doit confirmer la réception de la troisième dose ou à défaut, la deuxième dose (ou celle de la dose unique du vaccin J&J) reçue depuis moins de 4 mois.

Quant aux passagers vaccinés uniquement par la deuxième dose (ou celle de la dose unique du vaccin J&J), datant de plus de 4 mois et ayant contracté le Covid-19, il y a moins de 28 jours, ils doivent présenter, en plus de leur passeport vaccinal, le résultat de la PCR (ou du test antigénique rapide) documentant que la personne était malade, en plus d’une attestation médicale de guérison ou bien un test PCR négatif.

Selon Royal Air Maroc, les enfants à partir de 12 ans et moins de 18 ans doivent disposer du pass vaccinal constitué de deux doses.