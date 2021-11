© Copyright : AFP

Plusieurs Marocains, souhaitant accomplir les rites de la Omra pour l’année en cours, se sont vus empêchés d’entrer en Arabie Saoudite.Leur vaccin anti-Covid, développé par Sinopharm, n'est en effet toujours pas reconnu par le gouvernement saoudien.

Interrogées par Le360, nombre d’agences de voyage au Maroc ont confirmé que les Marocains ayant reçu deux doses du vaccin anti-Covid de Sinopharm, ne peuvent pas effectuer les rituels propres à la Omra, tant que l’Arabie Saoudite ne reconnaît pas l’efficacité de ce vaccin contre toute contamination liée au Covid-19.

S’agissant des Marocains souhaitant effectuer un pèlerinage selon ce rituel, qui ne se déroule qu'à La Mecque, ces mêmes sources ont indiqué que les demandes de l’année en cours sont moins importantes comparées à celles de la période pré-pandémie. La raison en est évidente, car ces citoyens ont désormais peur de se retrouver face à nouveau confinement décrété au Maroc ou en Arabie Saoudite.

Par ailleurs, pour ceux qui n’ont toujours été vaccinés, et qui souhaitent tout de même se rendre en Arabie Saoudite, il leur suffit de déposer une demande de visa pour ce pays, de présenter un test PCR négatif qui aura été effectué 48 heures avant leur voyage, puis de se soumettre à un isolement sanitaire de 10 jours dans l’un des hôtels désignés par le gouvernement saoudien. Une option qui reste tout de même coûteuse, selon ces mêmes sources.

Pour Khalid Benzazzouz, président de la Fédération nationale des agences de voyage au Maroc (FNAVM), les Marocains ayant reçu deux doses du vaccin de Sinopharm, qui souhaitent accomplir les rituels de la Omra pour cette année, doivent compléter leur schéma vaccinal par une troisième dose des vaccins d'AstraZeneca ou de Pfizer, reconnus et approuvés par l’Arabie Saoudite.

Les pèlerins résidents à l’étranger doivent donc présenter un certificat de vaccination, certifié par leur pays d’origine, parmi les documents requis pour effectuer la Omra, à condition que le vaccin reçu soit approuvé et reconnu par l’Arabie Saoudite, à savoir éveloppés par les laboratoires pharmaceutiques Pfizer, Astrazeneca, Moderna et Johnson & Johnson.

Le ministère du Hajj et de la Omra avait précédemment annoncé avoir autorisé aux fidèles, résidant en Arabie saoudite et venant de l'étranger, d’effectuer leurs prières et ainsi que le rituel de la Omra, à partir du 1er novembre 2020, dans les lieux saints de l'Islam.

Il a également été décidé de rétablir leur capacité d'accueil à 100%, dans le respect total des mesures sanitaires édictées par les autorités (à raison de 20.000 pèlerins par jour et de 60.000 fidèles par jour).

L’arrivée de ces fidèles s'effectuera progressivement, et au départ des pays déclarés "sans risques", selon l'évaluation du ministère saoudien de la Santé.

De plus, ce ministère avait expliqué que la vaccination est indispensable pour l’octroi des autorisations à ceux qui souhaitent accomplir la Omra.