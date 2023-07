Le traitement des nodules thyroïdiens par thermoablation désormais disponible au Maroc

Spécialiste en endocrinologie interventionnelle, docteur Nadia El Ghissassi est reconnue pour son expertise dans le traitement des nodules thyroïdiens par thermoablation (Radiofréquence et micro-ondes), grâce notamment à ses formations continues qui ont débuté en Italie, puis en Corée du Sud et en France. Dans cet entretien avec Le360, Dr El Ghissassi nous dit tout sur cette technique disponible au Maroc depuis mai 2022 et qui apporte des avantages significatifs aux patients souffrants de nodules thyroïdiens bénins inesthétiques ou symptomatiques ainsi que les nodules toxiques et certains cancers de la thyroïde de petite taille.

Le360: qu’est-ce que la thermoablation pour le traitement des nodules thyroïdiens?

Dr Nadia El Ghissassi: La thermoablation est une technique non chirurgicale, mini invasive, utilisée pour traiter les nodules thyroïdiens. Elle consiste à appliquer de la chaleur de manière précise (écho guidée) sur le nodule à l’aide d’une électrode provoquant ainsi sa réduction et destruction.

Quels sont les avantages de la thermoablation par rapport à d’autres traitements des nodules thyroïdiens?

La thermoablation présente plusieurs avantages significatifs. Tout d’abord, elle est une alternative non chirurgicale, évitant ainsi les complications et les risques associés à une intervention chirurgicale. Elle se fait aussi chez les personnes qui ont une contre-indication à la chirurgie. De plus, elle est moins invasive, ne nécessite pas d’incision et permet d’éviter les cicatrices chéloïdes et entraîne une période de récupération plus courte.

C’est un traitement conservateur de la thyroïde donc il permet d’éviter de prendre la Lévothyroxine à vie. La thermoablation est réalisée en ambulatoire, permettant aux patients de reprendre rapidement leurs activités normales. Enfin, la précision ciblée de la thermoablation permet de protéger les tissus thyroïdiens sains environnants.

Quelles sont les étapes de la thermoablation pour les nodules thyroïdiens?

La thermoablation se déroule généralement sous guidage échographique. Après avoir administré une anesthésie locale, une sonde thermique est introduite dans le nodule à travers la peau. La sonde délivre de la chaleur ciblée pour détruire ou réduire le nodule. Le processus est surveillé en temps réel par échographie pour assurer la précision et l’efficacité du traitement.

Quels sont les résultats attendus de la thermoablation pour les nodules thyroïdiens?

La thermoablation a montré des résultats prometteurs dans le traitement des nodules thyroïdiens. Elle peut réduire significativement la taille des nodules. Depuis un peu plus d’un an que je la pratique, le ratio volume réduction (VRR) obtenu se situe entre 70 et 95% après 1 an de thermoablation. Il y a une amélioration des symptômes liés aux nodules, tels que la compression des structures voisines et amélioration du score esthétique.

Quels sont les risques ou les effets secondaires associés à la thermoablation?

La thermoablation est généralement considérée comme une procédure sûre avec peu de risques majeurs. Cependant, des effets secondaires mineurs peuvent survenir, tels que des douleurs, des ecchymoses, une dysphonie temporaire. Les complications graves sont rares.

Quelles sont les perspectives d’avenir pour la thermoablation des nodules thyroïdiens?

La thermoablation est une technique en constante évolution, et des recherches supplémentaires sont en cours pour améliorer ses résultats et son application. Les progrès techniques et l’expérience clinique contribuent à perfectionner la méthode, ce qui peut permettre d’élargir son utilisation et d’envisager des applications potentielles dans d’autres domaines de l’endocrinologie interventionnelle comme dans les cancers thyroïdiens de petites tailles (de moins de 1 cm), dans les adénomes parathyroïdiens.

Quelles sont les différentes techniques de thermoablation des nodules thyroïdiens?

Le laser, la radiofréquence, le micro-ondes et la HIFU. Les 2 techniques disponibles au Maroc sont la radiofréquence et le micro-ondes. En somme, le traitement des nodules thyroïdiens par thermoablation présente plusieurs avantages importants par rapport à la chirurgie traditionnelle. Il s’agit d’une méthode mini- invasive, précise et bien tolérée par les patients. Nous continuons de promouvoir cette technique prometteuse pour offrir aux patients une alternative efficace qui se fait en ambulatoire pour le traitement des nodules thyroïdiens.