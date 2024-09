Le tourisme en Espagne est agréable, mais attention aux vols!

L’Espagne est une destination attractive. Les familles s’y rendent en voiture, puisque les prix des billets d’avion ont flambé. L’Espagne diffuse des chiffres record de touristes, mais pas ceux des vols en bande organisée, dont notamment les Marocains, du Maroc et de l’étranger, sont victimes.

Des vols, de jour et même de nuit pendant votre sommeil, dans les vestiaires, dans les magasins, dans les maisons et surtout sur les autoroutes.

Les vols se font beaucoup dans les parkings des centres commerciaux quand les touristes placent leurs achats dans les voitures pour poursuivre leur shopping. Sinon, les voleurs vous épient et voient vos achats. Ils vous suivent en voiture ou en moto et quand vous vous garez et que vous quittez la voiture, ils la dépouillent. Que de familles se sont fait voler leurs documents, leurs cartes bancaires, leurs téléphones, leurs sacs et, bien sûr, leur argent!

La méthode est dite «péruvienne». Vous roulez et deux hommes en voiture vous font des signes. Inquiet, vous vous arrêtez. L’un vous montre un pneu censé être dégonflé, pendant que l’autre vide l’intérieur de votre voiture. Parfois, les voleurs dégonflent eux-mêmes votre pneu quand vous êtes dans une aire de repos.

Restez vigilants! Cachez vos sacs et vos ordinateurs. Vous roulez, une moto se met à votre hauteur, avec deux hommes. L’un d’eux brise votre fenêtre avec une chaîne métallique et, en un clin d’œil, dérobe le sac et l’ordinateur. Vous êtes assis dans votre voiture, vitres ouvertes. Vous subissez le même braquage.

La sécurité des véhicules se perfectionne et se sophistique avec l’électronique, offrant toutefois des facilités aux voleurs. Tout le matériel informatique utilisé pour voler est vendu sur des sites Internet, à bas prix.

Les aires de repos ne sont pas sécurisées. On vole sans briser les vitres, avec un brouilleur de fréquences. Un boîtier de la taille d’une boîte d’allumettes qui perturbe les ondes transmises par les clés.

Les voleurs s’approchent de votre voiture. En vous éloignant, vous appuyez sur le bouton de votre clé pour verrouiller les portières. Le voleur active son brouilleur de fréquences. Le signal que vous envoyez au véhicule est bloqué et la voiture reste ouverte.

Mais le plus grave est le vol de voitures. En Espagne, en 2023, pas moins de 30.982 voitures ont disparu. Au premier semestre 2024, elles ont été 16.272 à avoir été volées, soit 89 voitures par jour. Des chiffres qui ont dû sans doute augmenter en juillet et août.

Responsable? Le piratage électronique! Un mode opératoire appelé «mouse jacking» (vol à la souris), en référence à la souris d’un ordinateur. Attention! Les voleurs choisissent la voiture et relèvent un numéro de série visible sur le pare-brise (en bas à gauche). Avec ce numéro, ils fabriquent une clé auprès du concessionnaire avec l’aide d’un complice. Ils peuvent aussi s’approcher de la porte de votre maison et capter le signal émis par votre clé pour en avoir les références et faire fabriquer leur propre clé.

Les systèmes de démarrage sans clé augmentent le risque. Les malfrats utilisent des amplificateurs d’ondes. Le voleur s’approche de vous et active son amplificateur qui se connecte à votre clé et relève le code qui ouvre la voiture.

Les véhicules équipés d’un système dit «keyless» (sans clé), qui se déverrouillent automatiquement lorsque vous vous en approchez, restent vulnérables et faciles à hacker, car la clé émet en continu des ondes faciles à capter.

Une autre méthode, qui ne demande que 3 minutes: le «key educator». Des clés de voiture vierges sont vendues sur des sites Internet. Avec un boîtier spécial, il est possible de lire le code antidémarrage et de démarrer en programmant la nouvelle clé, sans déprogrammer l’ancienne.

Une fois la voiture ouverte, le voleur connecte son ordinateur portable à l’ordinateur de bord de la voiture via sa prise «OBD». Grâce à des logiciels adaptés, il reconfigure les systèmes informatiques les plus sophistiqués et démarre la voiture.

Le véhicule est emmené loin de la ville où il a été volé et déposé dans un parking public. S’il y a un GPS, les voleurs attendent quelques jours pour s’assurer que la police n’intervient pas. Sans GPS, la voiture est mise dans un camion, en direction du port le plus proche. Elle est ensuite placée dans un conteneur et voyage par bateau, souvent jusqu’en Afrique. Elle peut également être désossée pour être vendue en pièces détachées, plus faciles à écouler.

La situation géographique de l’Espagne et la présence de plusieurs ports facilitent la contrebande de véhicules volés. Beaucoup sont écoulées en Europe de l’Est. D’autres vont en Afrique après avoir été trafiquées, vers des pays où les contrôles sont peu sévères et la corruption importante.

Hamid, victime d’un vol de voiture: «Au commissariat, ma plainte semblait faire partie d’une banale routine. Les policiers se sont contentés de me dire qu’il y a eu beaucoup de vols ce mois d’août. Ils ne m’ont même pas demandé si j’avais un GPS. Il y a des caméras à l’endroit où la voiture était garée. Rien n’a été fait par la police espagnole.»

Sans devenir paranoïaques, vous pouvez limiter les risques. Comment?

Installer une canne antivol, qui bloque le volant. Ainsi, même si la voiture démarre, le volant reste coincé. l’objet coûte autour de 500 dirhams.

S’équiper d’un traceur GPS, qui envoie une alerte sur votre téléphone si la voiture bouge. Vous pouvez alors la localiser. Entre 400 et 1200 dirhams.

Installer un système d’alarme très bruyant.

Placer vos clés dans une boîte en métal ou en aluminium ou dans du papier aluminium.

Quand vous cliquez sur votre clé, assurez-vous que les portières sont bien fermées.

Les constructeurs automobiles, qui nous vendent des voitures bardées d’électronique, doivent investir dans des technologies antivol plus performantes. Ils doivent prendre leurs responsabilités: des plaintes devraient être déposées contre eux par les victimes. Ce qui n’a, à ma connaissance, jamais été fait.

La coopération internationale devrait aussi se renforcer pour stopper la vague croissante de vols de voitures. Quant aux autorités espagnoles, elles devrait s’impliquer davantage pour sécuriser les touristes que le pays reçoit!