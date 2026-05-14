Société

Le Maroc prépare le retour du crocodile dans son habitat naturel

Un projet de réintroduction du crocodile d'Afrique de l'Ouest est actuellement à l’étude dans la région du Bas Drâa.

Du 13 au 15 mai, Agadir accueille le Congrès biennal du Groupe de spécialistes des crocodiles (CSG) de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Mais au-delà de la portée scientifique de l’événement, l’ambition se dessine de réintroduire le crocodile dans les écosystèmes marocains.

Par Wadie El Mouden
Le 14/05/2026 à 11h40

Une première en Afrique du Nord. Le Maroc accueille le Congrès biennal du Groupe de spécialistes des crocodiles (CSG) de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Du 13 au 15 mai, Agadir devient ainsi un carrefour mondial de la biodiversité, réunissant experts, scientifiques et gestionnaires venus de plusieurs continents. Mais son enjeu dépasse le seul cadre scientifique : il porte une ambition de taille, celle de réintroduire le crocodile dans les écosystèmes marocains.

Le crocodile d’Afrique de l’Ouest n’est pas une espèce étrangère au Maroc. Il faisait autrefois partie intégrante des paysages sahariens, notamment le long de l’oued Drâa et dans les gueltas du Sud. Vestige d’une époque où le Sahara était plus humide, il a progressivement disparu sous l’effet combiné des sécheresses sévères des années 1950 à 1970 et de la chasse intensive liée au commerce de la peau.

Cette extinction, silencieuse mais lourde de sens, a marqué la perte d’un maillon essentiel de la biodiversité nationale. Aujourd’hui, le Royaume entend réparer cette disparition.

Porté par l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), un projet de réintroduction est actuellement à l’étude dans la région du Bas Drâa. Il repose sur une approche scientifique rigoureuse, combinant analyses écologiques et études socioéconomiques afin de garantir la viabilité du projet et son acceptation par les populations locales.

Lire aussi : Le Congrès mondial des spécialistes de crocodiles en mai 2026 à Agadir

Ce programme s’appuie également sur le rôle clé des structures zoologiques marocaines, qui contribuent depuis plusieurs années à la conservation ex-situ de l’espèce. L’objectif est de recréer, à terme, des populations viables en milieu naturel.

Le congrès du CSG, organisé en partenariat avec des structures zoologiques comme Crocoparc, le zoo d’Aïn Sebaâ, Dream Village et Village Limoune, offre une plateforme stratégique pour partager expertises et expériences internationales.

Placée sous le thème «Les crocodiliens dans un monde anthropisé: conservation, défis et solutions», cette édition met en lumière les défis liés à la dégradation des habitats, aux conflits d’usage et au changement climatique.

En marge des sessions scientifiques, le programme du congrès prévoit deux temps forts sur le terrain. Une visite du Parc national de Souss-Massa permettra aux participants de découvrir les grandes antilopes sahélo-sahariennes et les richesses écologiques de la région. Une expédition scientifique est également organisée dans le désert marocain, sur le dernier site naturel ayant historiquement abrité le crocodile, offrant aux experts internationaux la possibilité d’apprécier le dernier refuge de cette espèce.

Par Wadie El Mouden
Le 14/05/2026 à 11h40
#crocodile#Agadir#ANEF#Maroc#Afrique du Nord

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