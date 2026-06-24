Société

Le Maroc, premier déplacement officiel à l’étranger du nouveau directeur général de l’AEFE

Lors de la visite d'Alexandre Morois, directeur général de l'AEFE au lycée Descartes de Rabat.

Pour son tout premier déplacement officiel à l’étranger, moins de huit jours après sa nomination, le nouveau directeur général de l’AEFE, Alexandre Morois, a choisi le Maroc. Cette visite, marquée par sa participation au Comité de pilotage éducatif aux côtés de l’ambassadeur de France à Rabat, vise à aller à la rencontre des acteurs de terrain pour tracer l’avenir d’un réseau de pas moins de 49.000 élèves.

Par La Rédaction
Le 24/06/2026 à 14h25

Moins de huit jours après sa prise de fonctions, Alexandre Morois, nouveau directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), a choisi Casablanca et Rabat pour son premier déplacement à l’étranger. Ce choix témoigne de la place singulière qu’occupe le Maroc au sein du réseau mondial de l’enseignement français à l’étranger. Avec 44 établissements homologués accueillant près de 49.000 élèves, le Maroc constitue l’un des réseaux les plus importants et les plus dynamiques de l’AEFE dans le monde.

Morois a rencontré, hier 23 juin, les équipes de direction, les représentants élus des personnels et les représentants des parents d’élèves et a échangé avec eux sur les perspectives du réseau et les interrogations qu’ils peuvent avoir sur son évolution. Ces échanges illustrent la volonté du nouveau directeur général d’engager un dialogue étroit avec l’ensemble des acteurs de l’enseignement français au Maroc qui font vivre quotidiennement le réseau, et de nourrir sa réflexion au plus près des réalités du terrain.

Lors de la visite d'Alexandre Morois, DG de l'AEFE au lycée Lyautey de Casablanca.

Cette première visite coïncide également avec la tenue du Comité de pilotage stratégique Éducation de la zone Maroc, organisé en présence de l’ambassadeur de France au Maroc Philippe Lalliot. Ce rendez-vous annuel réunira l’ensemble des responsables des établissements du réseau afin d’établir le bilan de l’année écoulée et de définir les orientations stratégiques pour les années à venir, notamment en matière de formation des enseignants et de promotion de l’enseignement de la langue arabe.

Lire aussi : Lycée Léon l’Africain de Casablanca. Au MAMUN, les élèves s’affirment

Le programme de la mission a conduit également le Directeur général dans plusieurs établissements emblématiques du réseau: le lycée Descartes et le collège Saint-Exupéry à Rabat, le lycée français international Jacques Chirac ainsi que le lycée Lyautey à Casablanca.

Cette première visite officielle s’inscrit ainsi sous le signe de l’écoute, du dialogue et de la confiance, au service d’une ambition partagée: poursuivre le développement et l’excellence du réseau d’enseignement français au Maroc.

Par La Rédaction
Le 24/06/2026 à 14h25
#Visite officielle#AEFE#Missions étrangères#deplacement#écoles#Education#Maroc-France

LEs contenus liés

Société

Travaux fantômes et augmentations bien réelles: le ras-le-bol des parents d’élèves des écoles françaises de Casablanca

Société

Tanger: des parents d’élèves protestent contre la hausse des frais de scolarité à l’école française Adrien Berchet

Société

Hausse des frais de scolarité: la colère monte au sein des établissements français au Maroc après les décisions de l’AEFE

Economie

Écoles françaises: le Sénat français dépêche une mission au Maroc après la hausse des frais

Articles les plus lus

1
Exportations: le Maroc porte ses échanges africains à 9,5 milliards de dollars en 2025
2
Revolut au Maroc: les trois raisons avancées par Bank Al-Maghrib pour temporiser
3
«Dar al-Maghrib», notre arme de séduction massive
4
Gaza: les premiers éléments des FAR rejoignent la force internationale de stabilisation
5
Banques marocaines en Europe: après la France, le Maroc ouvre un nouveau front aux Pays-Bas
6
Pour la sixième semaine consécutive, les prix de l’or reculent sur le marché marocain
7
Casablanca: les bulldozers rasent le douar Abdellah Belhaj, l’un des plus anciens bidonvilles d’Aïn Sebaâ
8
L’Algérie face aux fractures internes et aux menaces périphériques
Revues de presse

Voir plus