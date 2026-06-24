Le Maroc, premier déplacement officiel à l’étranger du nouveau directeur général de l’AEFE

Moins de huit jours après sa prise de fonctions, Alexandre Morois, nouveau directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), a choisi Casablanca et Rabat pour son premier déplacement à l’étranger. Ce choix témoigne de la place singulière qu’occupe le Maroc au sein du réseau mondial de l’enseignement français à l’étranger. Avec 44 établissements homologués accueillant près de 49.000 élèves, le Maroc constitue l’un des réseaux les plus importants et les plus dynamiques de l’AEFE dans le monde.

Morois a rencontré, hier 23 juin, les équipes de direction, les représentants élus des personnels et les représentants des parents d’élèves et a échangé avec eux sur les perspectives du réseau et les interrogations qu’ils peuvent avoir sur son évolution. Ces échanges illustrent la volonté du nouveau directeur général d’engager un dialogue étroit avec l’ensemble des acteurs de l’enseignement français au Maroc qui font vivre quotidiennement le réseau, et de nourrir sa réflexion au plus près des réalités du terrain.

Lors de la visite d'Alexandre Morois, DG de l'AEFE au lycée Lyautey de Casablanca.

Cette première visite coïncide également avec la tenue du Comité de pilotage stratégique Éducation de la zone Maroc, organisé en présence de l’ambassadeur de France au Maroc Philippe Lalliot. Ce rendez-vous annuel réunira l’ensemble des responsables des établissements du réseau afin d’établir le bilan de l’année écoulée et de définir les orientations stratégiques pour les années à venir, notamment en matière de formation des enseignants et de promotion de l’enseignement de la langue arabe.

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Le programme de la mission a conduit également le Directeur général dans plusieurs établissements emblématiques du réseau: le lycée Descartes et le collège Saint-Exupéry à Rabat, le lycée français international Jacques Chirac ainsi que le lycée Lyautey à Casablanca.

Cette première visite officielle s’inscrit ainsi sous le signe de l’écoute, du dialogue et de la confiance, au service d’une ambition partagée: poursuivre le développement et l’excellence du réseau d’enseignement français au Maroc.