Avec une incidence hebdomadaire de 41/100.000 habitants, un taux de positivité de 10,33% et un taux de reproduction de 0,91, les chiffres de l'épidémie poursuivent leur baisse. Les détails.

Les principaux indicateurs épidémiologiques affichent des données encourageantes: diminution du nombre quotidien de contaminations, de cas critiques et de décès.

Dans une publication sur le réseau social LinkedIn, le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé, le Dr Mouad Mrabet, souligne que la vague de transmission communautaire actuelle, liée au variant Delta, est en phase descendante. Sauf surprise, l'amélioration se poursuivra la semaine prochaine.

Sur la semaine écoulée, le taux d’incidence était de 41/100.000 habitants alors qu'il avait atteint un pic de 181 personnes contaminées pour 100.000 habitants au cours de la période du 2 au 8 août 2021.

Le taux de positivité sur l’ensemble des personnes testées ainsi que la pression sur les capacités hospitalières ont également continué à diminuer.

Le Dr Mouad Mrabet indique qu'après huit semaines consécutives de transmission élevée du SARS-CoV-2 (avec un niveau de criticité rouge), le Maroc passe à un niveau modéré de transmission (niveau orange).

"Par région: trois régions sont au niveau vert, cinq sont au niveau orange et quatre au niveau rouge. Le niveau de testing cette semaine à l'échelon national était de 392 tests/100.000, ce qui est conforme aux recommandations internationales exigeant au moins 300 tests/100.000 habitants/semaine", détaille le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé.

S’agissant du nombre de décès, il a diminué de 23%. Le taux de reproduction du Covid-19, qui désigne le nombre moyen d'individus qu'une personne contaminée infecte tant qu'elle est contagieuse, est, au 19 septembre 2021, de 0,91. Quant au nombre des personnes admises dans un état grave, il a atteint 1.039 la semaine écoulée.

Comme à l’accoutumée, le Dr Mouad Mrabet lance un nouvel appel à tous à se faire vacciner au plus vite, afin de faire face à la progression rapide des nouveaux variants, et n'a pas manqué de rappeler les mesures d’hygiène et les gestes barrières à adopter pour limiter la transmission du virus.

A titre de rappel, un total de 1.555 nouveaux cas d’infection au Covid-19 et de 2.064 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des 24 heures écoulées.

Ce nouveau bilan porte à 919.681 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020. Quant au nombre des personnes rétablies, il est passé à 882.155, soit un taux de guérison de 96%.

Quant aux décès, leur nombre total est passé à 13.910 (létalité 1,5%), avec 34 morts.

Le nombre de primo-vaccinés a atteint 21.006.394 et celui des personnes complètement vaccinées s’élève désormais à 17.429.646.