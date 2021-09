© Copyright : DR

Dans une note, la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) annonce avoir décidé de procéder au remboursement des frais de tests de dépistage du Covid-19.

A la suite de la publication de l’arrêté fixant les prix plafonds des tests de dépistage du Covid-19 au Bulletin officiel (BO), la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) annonce sa décision de rembourser ces tests.

Ainsi, pour les tests de dépistage du Covid-19 ayant été effectués avant le 10 septembre 2021, date d'entrée en vigueur de l’arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration fixant le tarif des tests de dépistage du Covid-19, le montant d’indemnisation sera calculé sur la base du prix facturé par les laboratoires d'analyses biologiques. Et ce, dans la limite d'un plafond de 700 dirhams pour les tests effectués dans les laboratoires relevant du secteur privé et de 500 dirhams pour ceux effectués dans les institutions publiques dédiées à cet effet.

Quant aux tests de dépistage du Covid-19 qui ont été réalisés, à partir du 10 septembre 2021, le montant de remboursement sera basé sur les tarifs de référence comme précisé dans l'arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration, à condition qu'une prescription médicale soit fournie.

La CNOPS annonce également que les tests de dépistage du Covid-19 seront remboursés à hauteur de 80% des tarifs de référence. La Caisse souligne aussi que pour le moment, chaque adhérent aura uniquement droit au remboursement de deux tests Covid-19 par an.

Voici les tarifs de référence retenus.

© Copyright : La CNOPS