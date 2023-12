Le Maroc ordonne l’arrêt de l’importation et de la distribution de l’éponge de gélatine hémostatique Equispon

Si vous êtes un fervent utilisateur de l’éponge de gélatine hémostatique de marque Equispon, mieux vaut suspendre son usage. Le ministère de la Santé et la Protection sociale vient d’ordonner son retrait du marché. Dans une note d’information transmise ce lundi 25 décembre aux professionnels de la santé (voir ci-dessous), le directeur du médicament et de la pharmacie, Aziz Mrabti, leur demande de suspendre l’enregistrement et de procéder au retrait du marché de tous les lots de ce dispositif médical.

«Dans le cadre du suivi de la sécurité des produits de santé, et suite à la décision du ministre de la Santé et de la Protection sociale n°934 du 22 décembre 2023, il a été décidé de suspendre l’enregistrement, de cesser immédiatement l’importation, la distribution, la mise sur le marché et l’utilisation de l’éponge de gélatine dotée d’un effet hémostatique, du fabricant Equimedical BV/Equispon», écrit-il.

Avant d’ajouter : «À cet effet, je vous demande de rappeler tous les lots dudit dispositif médical et de les retourner à l’établissement responsable de sa distribution».

Les éponges hémostatiques sont des éponges synthétiques composées notamment de matériaux d’origine biologique (biomatériaux). Elles sont utilisées pour stopper des saignements mineurs externes ou internes et favoriser la cicatrisation, notamment utilisées en cas d’extraction dentaire.