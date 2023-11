Saïd Afif: voici pourquoi il faut absolument éviter la surconsommation d’antibiotiques

Saïd Afif, pédiatre et président du Collège syndical national des médecins spécialistes privés, évoque, dans cette interview avec Le360, l’importance des antibiotiques dans le traitement des infections bactériennes mais aussi les dangers de leur utilisation excessive, lançant un appel à une utilisation plus réfléchie de ces médicaments vitaux pour préserver leur efficacité et minimiser les risques pour la santé.

Le360: Qu’est-ce qu’un antibiotique?

Saïd Afif: Un antibiotique est un médicament utilisé pour combattre les infections bactériennes en inhibant la croissance ou en tuant les bactéries. Ils sont essentiels pour traiter de nombreuses maladies infectieuses, mais il est crucial de les utiliser avec parcimonie et conformément aux indications médicales.

Le premier antibiotique découvert est la pénicilline. Ces bactéricides représentent un développement révolutionnaire dans le domaine de la médecine, car ils ont permis de traiter efficacement de nombreuses infections bactériennes qui étaient auparavant mortelles. Ils ont ouvert la porte à la recherche et au développement ultérieurs d’autres antibiotiques.

Comment agissent ces substances dans le traitement des infections bactériennes?

Ces substances agissent en ciblant spécifiquement les mécanismes vitaux des bactéries, perturbant ainsi leur capacité à se multiplier et à causer des maladies. Elles jouent un rôle crucial dans le traitement de la septicémie, une condition médicale grave dans laquelle des bactéries pathogènes se propagent dans la circulation sanguine, provoquant une réponse inflammatoire systémique et mettant en danger la vie du patient. Le traitement de la septicémie repose principalement sur l’élimination de l’infection bactérienne à l’origine de la condition, et c’est là que les antibiotiques interviennent.

Quels sont les dangers d’une utilisation excessive d’antibiotiques?

Le recours inapproprié et excessif aux antibiotiques peut avoir des conséquences graves, y compris la possibilité de décès. Cette affirmation repose sur plusieurs points essentiels. Tout d’abord, il est crucial de comprendre que les antibiotiques ne sont efficaces que contre les infections bactériennes, pas contre les infections virales, comme le rhume ou la grippe. Malheureusement, de nombreuses personnes demandent ou se voient prescrire des antibiotiques pour des infections virales, ce qui est inutile et les expose inutilement à des risques. Lorsque les antibiotiques sont utilisés à tort, ils ne tuent pas les agents responsables de l’infection, mais contribuent plutôt au développement de la résistance bactérienne.

Lire aussi : Vidéo. Voici pourquoi l'utilisation d'antibiotiques sans prescription médicale est dangereuse

La résistance aux antibiotiques signifie que les bactéries deviennent de plus en plus insensibles aux antibiotiques couramment utilisés, ce qui rend le traitement des infections de plus en plus difficile. Lorsque des bactéries résistantes provoquent des infections, il devient plus compliqué de les traiter efficacement, ce qui peut entraîner des complications graves.

De plus, les antibiotiques ne sont pas sans effets secondaires. Ils peuvent provoquer des réactions allergiques, des troubles gastro-intestinaux et d’autres effets indésirables, parfois graves. Lorsqu’ils sont prescrits à des doses élevées ou utilisés de manière inappropriée, ces effets secondaires peuvent devenir plus fréquents et plus graves.

Alors, que recommandez-vous?

Il est impératif d’utiliser les antibiotiques avec sagesse, c’est-à-dire uniquement lorsqu’ils sont nécessaires et conformément aux indications d’un professionnel de la santé qualifié, afin de préserver leur efficacité et de minimiser les risques pour la santé.