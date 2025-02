Le manque d’eau et la pénurie de main-d’œuvre frappent le Souss

Dans le Souss-Massa, considéré comme le «grenier» du Maroc, le secteur agricole est plus que jamais menacé. De nombreux défis entravent la bonne marche de l’agriculture dans la région, une activité particulièrement stratégique en termes de sécurité alimentaire et de génération de devises.

Dans son édition du vendredi 21 février, Al Akhbar fait le point sur la situation du secteur agricole dans la région, rappelant tout d’abord que le Souss-Massa est une région agricole par excellence, positionnée comme leader dans plusieurs filières locales. En matière de production d’agrumes, par exemple, la région contribue à hauteur de 40 % à la production nationale et représente entre 60% et 70 % des exportations agricoles nationales. En ce qui concerne les fruits et légumes, les exportations de la région représentent entre 80 et 90 % du total des exportations agricoles nationales. En outre, elle produit environ 35 % des besoins nationaux en lait.

Se basant sur les données chiffrées, Al Akhbar explique également que l’agriculture solidaire joue un rôle important dans la région, avec une diversité de filières de production, créant de nombreuses opportunités d’emploi dans des produits locaux tels que le safran, les noix, les amandes, l’huile d’argan, le miel, et bien d’autres. Cependant, déplore le quotidien, malgré cette position de leader, le secteur agricole de Souss-Massa fait face à de grandes difficultés qui affectent plusieurs filières.

Bien entendu, le principal défi est lié à la rareté de l’eau d’irrigation, ce qui a conduit à l’abandon de nombreuses exploitations agricoles dans les plaines de Chtouka, El Guerdane et Taroudant. Bien que la station de dessalement d’eau de mer de la province de Chtouka Aït Baha ait commencé à fournir aux agriculteurs de la région de l’eau pour l’irrigation, le journal rapporte que cela reste insuffisant pour couvrir l’ensemble des zones agricoles de la région. Certaines continuent ainsi de souffrir d’un manque important d’eau, menaçant ainsi leur avenir agricole.

Cité par le journal, Youssef Jbaha, président de la Chambre d’agriculture de la région Souss-Massa, explique que les contraintes liées à la faible superficie géographique et à la multiplicité des intervenants posent également des problèmes majeurs pour les ressources humaines. Par ailleurs, de nombreuses cultures de la région sont affectées par des maladies et des virus qui frappent périodiquement les récoltes, ainsi que par les changements climatiques qui ont un impact significatif sur le secteur.

D’après les informations collectées par Al Akhbar, de nombreux agriculteurs des bassins d’El Guerdane et Taroudant attendent avec impatience la construction d’une station de dessalement d’eau de mer dans la province de Tiznit. Les études techniques relatives à ce projet sont en cours depuis un certain temps. Cette station pourrait également résoudre une partie des problèmes d’irrigation pour les agriculteurs de la province de Taroudant, qui comptaient jusque-là sur le barrage Aoulouz pour obtenir d’infimes quantités d’eau pour l’irrigation. Cependant, le niveau de remplissage de ce barrage est en forte diminution, ce qui la prive de cette ressource.