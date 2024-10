Le label «Caftan Marocain» expliqué par Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Le caftan marocain s’apprête à bénéficier d’une reconnaissance officielle grâce à la création d’un label dédié. Le projet est en phase de finalisation par le département de l’Artisanat au sein du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire. Objectif: protéger l’authenticité de ce vêtement emblématique, tout en valorisant le savoir-faire des artisans marocains.

Impliquant dans sa création des artisans, des stylistes et des experts du vêtement traditionnel, le label «Caftan Marocain» a été validé au cours de ce mois d’octobre, et sera officiellement déposé dans les prochaines semaines auprès des organismes compétents, au niveau national et international.

Dans cet entretien avec Le360, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, revient sur l’importance de ce label, et sur le processus et les objectifs de sa création.

Le360: Le Maroc s’achemine vers la création d’un label «Caftan Marocain». Qu’est-ce que cela signifie concrètement?

Fatim-Zahra Ammor: la création du label «Caftan Marocain» est une démarche essentielle pour garantir l’authenticité et la qualité de ce vêtement emblématique. Il repose sur des critères techniques, patrimoniaux et culturels rigoureux, établis en collaboration avec des artisans, stylistes et experts du domaine.

Pour qu’un caftan puisse obtenir ce label, il doit répondre à des exigences précises: respect des techniques traditionnelles de confection, choix minutieux des matériaux, et conformité aux normes esthétiques propres à cet habit. L’objectif est double: améliorer et maintenir la qualité du caftan tout en protégeant notre patrimoine artisanal en valorisant le savoir-faire de nos artisans.

Où en est le projet de création de ce label?

Le projet est en phase finale. Une étape importante a été franchie le 11 octobre 2024 avec la validation officielle du label, fruit d’une collaboration étroite avec les praticiens du secteur. Cette approche participative garantit que le label reflète pleinement les standards d’excellence et d’authenticité du caftan marocain. À présent, nous nous préparons au dépôt du label auprès des organismes nationaux et internationaux compétents.

Quelles ont été les étapes du processus de création de ce label ?

Le processus a commencé par une étude approfondie pour définir les spécifications techniques et l’identité visuelle du label. Ensuite, nous avons impliqué activement les artisans, stylistes et experts pour finaliser et valider ces critères, leur participation étant essentielle pour garantir que le label capture l’essence du caftan tout en restant ouvert à l’innovation.

Les prochaines étapes incluent le dépôt du label auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), suivi de la mise en place d’un programme de formation et de sensibilisation destiné aux artisans. Un système d’audit rigoureux sera également mis en place pour assurer le respect des critères définis. Enfin, une campagne de promotion nationale et internationale sera lancée pour sensibiliser le public à l’importance de ce label en termes de qualité et de protection du patrimoine.

Quels moyens concrets ont été mis en place pour soutenir ce projet?

Le financement de l’étude préalable a été assuré par le ministère, et une équipe pluridisciplinaire a été mobilisée, réunissant des intervenants publics, privés, associatifs ainsi que des artisans et experts. Ce travail de mobilisation se poursuivra tout au long du processus de mise en place et de promotion du label.

Le département de l’Artisanat s’engage à promouvoir et protéger le caftan marocain. Quelles sont les actions prévues au-delà de la création du label?

Notre engagement dépasse largement la simple création du label. En plus de la protection juridique offerte par celui-ci, nous renforçons la visibilité du caftan marocain à travers des participations à des événements internationaux majeurs. Par exemple, nous avons récemment présenté le caftan à Addis-Abeba, en collaboration avec la Chambre d’artisanat de Rabat, lors de la réinauguration du siège de la Commission économique des Nations unies.

D’autres initiatives sont en cours pour soutenir nos artisans, comme l’accompagnement vers les plateformes de vente en ligne ou des formations pour améliorer leurs compétences. Nous favorisons également leur collaboration avec des designers pour encourager l’innovation.

Le Maroc a exprimé son intention d’inscrire le caftan comme patrimoine culturel à l’Unesco. Quel sera le rôle du département de l’Artisanat dans ce processus ?

En étroite collaboration avec le département de la Culture, nous travaillons à rassembler et à documenter les éléments historiques, culturels et techniques liés au caftan. Notre expertise dans le domaine de l’artisanat est mise à contribution pour construire un dossier solide, renforcé par nos efforts de labellisation et de préservation du savoir-faire. Nous sommes certains que la notoriété et la richesse culturelle de notre caftan contribueront à l’aboutissement de cette reconnaissance internationale.