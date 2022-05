© Copyright : DR

Kiosque360. Le Front pour la sauvegarde de la Samir a listé ses propositions pour mettre fin à l’inflation dans les stations-services, parmi lesquelles la relance de la raffinerie. Une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Et si la solution à la flambée actuelle des prix à la pompe passait par une relance de la production de la Samir? C’est la proposition que fait aujourd’hui le Front pour la sauvegarde de la raffinerie, se basant sur les marges de raffinage, notamment du gasoil, qui atteignent des sommets ces derniers mois. En relançant la Samir, le Maroc pourra en réduire l’impact sur les prix finaux appliqués dans les stations-services.

C’est Al Ahdath Al Maghribia qui se fait écho de cette proposition dans son numéro du vendredi 20 mai. Pour le Front, il suffirait d’une véritable volonté politique pour faire baisser les prix à la pompe, et cela passe par la relance de la Samir. En effet, selon la même source, les marges du raffinage du gasoil ont atteint 70 dollars par baril, et une relance du raffinage à la Samir pourrait permettre un gain compris entre 1,5 et 2 dirhams par litre de gasoil à la pompe. Cela renforcera également la capacité de stockage du royaume.

D’après le journal, le Front pour la sauvegarde de la raffinerie Samir fait d’autres propositions qui résoudraient à ses yeux la problématique de la cherté des prix des carburants. Il s’agit par exemple de la mise en place d’une nouvelle structure des prix où la marge bénéficiaire des distributeurs est plafonnée d’une manière totalement transparente. La mise en place d’une nouvelle taxation imposée dans le cadre d’une loi de finance rectificative permettrait aussi à l’Etat de récupérer une partie des gains injustifiés que se seraient faits certains distributeurs en profitant du contexte actuel. En parallèle, le Front appelle le gouvernement à réduire les taux de la TVA et de la TIC imposées sur les carburants, le temps que la situation des marchés internationaux redevienne normale.

Pour ce qui est du soutien financier, rapporte Al Ahdath Al Maghribia, la proposition du Front concerne l’élargissement de la base des bénéficiaires pour inclure les consommateurs, principalement ceux appartenant à la classe moyenne et aux démunis. Ceci serait d’autant plus justifié que ce sont ces catégories de la population qui souffrent le plus d’une baisse de leur pouvoir d’achat en raison de l’inflation actuelle.

Par ailleurs, profitant de cette sortie, le Front pour la sauvegarde de la raffinerie Samir se montre très virulent à l'encontre du premier gouvernement dirigé par le PJD entre 2011 et 2016, durant le mandat duquel la libéralisation des prix des carburants a été instaurée. Pour cette source, cette libéralisation a été faite à l’aveugle, surtout que s’en est suivi l’arrêt de la raffinerie la Samir, ce qui a eu de graves conséquences. Le Front n’hésite pas à qualifier cela de «honte», d’autant plus que le gouvernement peine depuis à rectifier cette «erreur historique».