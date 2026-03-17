L’ancien député Driss Radi, surnommé «l’Empereur du Gharb», condamné à quatre ans de prison ferme

L’affaire remonte à une plainte déposée par le ministère de l’Intérieur, agissant en qualité de tuteur des terres collectives de la commune d’Oulad Hannoune. Driss Radi était accusé d’avoir falsifié des documents pour s’approprier un terrain d’environ 83 hectares situé dans la commune d’El Ksiba.

Dans le volet civil du dossier, le tribunal a rejeté la demande du gouverneur de Sidi Slimane, mais a donné raison au ministère de l’Intérieur, lui accordant une indemnité de 500.000 dirhams, que Radi devra verser solidairement avec les autres prévenus.

Cette décision intervient après un jugement initial rendu par contumace l’an dernier, que Radi avait contesté pour obtenir la révision de son dossier.