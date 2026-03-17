Société

L’ancien député Driss Radi, surnommé «l’Empereur du Gharb», condamné à quatre ans de prison ferme

L'ancien député de l'UC Driss Radi.

Le tribunal de première instance de Sidi Slimane a condamné, ce mardi 17 mars, l’ancien député de l’Union constitutionnelle (UC) Driss Radi à quatre ans de prison ferme. Ce verdict fait suite à son implication dans des affaires de falsification de documents administratifs et de correspondances officielles. Le tribunal a également infligé à Driss Radi une amende de 5.000 dirhams.

Par La Rédaction
Le 17/03/2026 à 15h00

L’affaire remonte à une plainte déposée par le ministère de l’Intérieur, agissant en qualité de tuteur des terres collectives de la commune d’Oulad Hannoune. Driss Radi était accusé d’avoir falsifié des documents pour s’approprier un terrain d’environ 83 hectares situé dans la commune d’El Ksiba.

Dans le volet civil du dossier, le tribunal a rejeté la demande du gouverneur de Sidi Slimane, mais a donné raison au ministère de l’Intérieur, lui accordant une indemnité de 500.000 dirhams, que Radi devra verser solidairement avec les autres prévenus.

Cette décision intervient après un jugement initial rendu par contumace l’an dernier, que Radi avait contesté pour obtenir la révision de son dossier.

Par La Rédaction
Le 17/03/2026 à 15h00
#Driss Radi#Maroc#Sidi Slimane#Justice#Falsification

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