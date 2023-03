Lancement des travaux d’extension de l’École supérieure de technologie de Dakhla

Les travaux de construction de la deuxième tranche de l’Ecole supérieure de technologie (EST) de Dakhla ont été lancés ce vendredi 3 mars 2023. Le coup d’envoi a été donné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, en présence notamment du secrétaire général de la Wilaya, Moulay Ismail Haikal, du président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, du président de l’Université Ibn Zohr, Abdelaziz Bendou, d’élus et de responsables locaux.

Objet d’un partenariat entre le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab et le ministère de l’Enseignement supérieur, ce projet porte sur l’extension de l’EST de Dakhla sur une superficie couverte de 1.640 mètres carrés. Sa réalisation nécessitera un budget de plus de 9,74 millions de dirhams et permettra de porter la capacité d’accueil de l’établissement de 370 à 850 étudiants.

Le projet d’extension vise à renforcer et à moderniser les infrastructures et les équipements de l’EST-Dakhla et à améliorer la qualité de la formation technique et professionnelle, en vue de soutenir l’employabilité des jeunes. Il s’aligne ainsi avec les stratégies nationales visant à promouvoir les formations orientées vers les domaines de l’innovation et les nouveaux métiers de l’IT.

Renforcer l’offre de formation dans la région

Comme l’a affirmé Abdellatif Miraoui dans une déclaration à Le360, la construction de la deuxième tranche de l’EST-Dakhla vise à offrir aux jeunes de la région une formation multidisciplinaire de qualité, «notamment dans les filières de génie électrique, agroalimentaire et informatique, et plus précisément le coding». L’objectif étant, poursuit le ministre, de doter les étudiants des compétences transversales nécessaires pour naviguer dans le monde d’aujourd’hui, en pleine mutation technologique, et de les préparer pour le monde de demain.

À son tour, El Khattat Yanja, président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, a indiqué que ce projet d’extension vise à renforcer et améliorer l’offre de formation dans la région et l’enrichir par de nouvelles spécialités, adaptées aux exigences du marché de l’emploi.

«Notre vision est de mettre en place un pôle de l’enseignement supérieur, qui permet aux étudiants un accès facile à la formation et leur ouvre de nouveaux horizons, en diversifiant les filières et les spécialités proposées», affirme le responsable.

Rappelons que l’École supérieure de technologie (EST) de Dakhla, inaugurée le 24 juillet 2021, propose des formations en informatique, techniques de gestion et ingénierie électrique. Cet établissement est équipé d’outils pédagogiques modernes, en plus de la réalisation d’un amphithéâtre pour 250 places pédagogiques, des salles de cours, d’une administration, d’un terrain de sport et de blocs sanitaires.