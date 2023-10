L’ambassade de France au Maroc et le HCR signent un accord en faveur des réfugiés

De G à D: François Reybet-Degat, représentant du HCR au Maroc, Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc et Agnès Humruzian, directrice de l’Institut français du Maroc.

Ce mardi 10 octobre 2023, l’ambassade de France au Maroc et l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), en présence de l’Institut français du Maroc, ont conclu un accord de collaboration. L’objectif est d’améliorer les aptitudes linguistiques des réfugiés au sein des instituts français présents au Royaume.

La cérémonie de signature a eu lieu à Rabat en présence de Christophe Lecourtier, ambassadeur de France, François Reybet-Degat, représentant du HCR au Royaume, et Agnès Humruzian, directrice de l’Institut français du Maroc.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de deux autres accords tripartites signés en 2018 et 2021, indique un communiqué de l’ambassade de France au Maroc. Il manifeste une volonté commune d’appuyer les réfugiés dans leur parcours d’intégration au Maroc. Il s’articule autour de trois axes principaux, mettant en exergue l’éducation, la mise en réseau et le renforcement des capacités des bénéficiaires.

Le cœur de cette convention repose sur la consolidation des compétences linguistiques des réfugiés à Meknès, Tanger, Tétouan, Kénitra, Marrakech, Rabat, Casablanca et Oujda. La convention va plus loin en prévoyant l’organisation de cérémonies de remise de diplômes, des rencontres thématiques sur l’asile et en incitant à la participation des réfugiés aux activités culturelles des instituts français du Maroc.

Faciliter l’intégration des réfugiés

Ce partenariat envisage également de faciliter l’intégration des réfugiés dans les programmes de formations professionnelles soutenus par l’ambassade de France. La mise en relation avec les centres de recherche et opérateurs français est aussi prévue, permettant une interaction enrichissante.

Cet accord ne se limite pas aux réfugiés. Il envisage un renforcement des capacités des acteurs qui œuvrent à leurs côtés, en proposant des formations en France et en incluant les associations de réfugiés dans les programmes d’accompagnement de renforcements de capacité de l’ambassade de France, offrant par ailleurs une visibilité accrue à leurs activités.