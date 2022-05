© Copyright : Yassine El Ayouchi / MAP

L’allègement de la double obligation de disposer d’un pass vaccinal valide et d’un test PCR négatif pour prendre un avion à destination du Maroc «entrera en vigueur avant le démarrage de l’opération Marhaba 2022», a affirmé ce samedi à Le360 une source gouvernementale.

Comme annoncé précédemment par Le360, le gouvernement s’apprête à supprimer la double obligation de disposer d’un pass vaccinal et d’un test PCR pour se rendre au Maroc via des liaisons aériennes. Désormais, les passagers auront à faire valoir soit un pass vaccinal valide, soit un test PCR négatif de moins de 48h, cette durée étant calculée entre le prélèvement au laboratoire et l’enregistrement au comptoir d’une compagnie aérienne.

Cette décision entrera en vigueur «avant le démarrage de l’opération Marhaba 2022», a appris ce samedi Le360 de source gouvernementale. L’un des objectifs de cette mesure, très attendue autant par les citoyens que par les professionnels, est de faciliter les séjours au pays de millions de Marocains établis à l’étranger et d’alléger les conditions d’accès au royaume pour les touristes étrangers.

«L’accord pour la suppression de l’obligation du PCR négatif pour les personnes vaccinées venant au Maroc, via les aéroports nationaux, est déjà acté», souligne notre source, ajoutant que l’annonce de la levée de cette mesure pourrait même intervenir «à partir des quinze prochains jours». Et en tout état de cause, précise notre source, elle entrera en vigueur avant le lancement de l’opération Marhaba.

L’opération Marhaba est unique en son genre dans la mesure où elle se caractérise par un trafic aérien et maritime le plus important entre l’Europe et le continent africain durant la période estivale. Une importante réunion maroco-espagnole s’est d’ailleurs tenue le jeudi 5 mai 2022 au ministère de l’Intérieur à Rabat pour préparer «Marhaba 2022».

2019 a été la dernière année de l’opération Marhaba avant que la pandémie du Covid-19 ne stoppe l’arrivée des MRE via l’Espagne pendant deux années, à savoir 2020 et 2021. En 2019, l’opération Marhaba a démarré le 5 juin et s’est poursuivie jusqu’au 15 septembre de la même année. Elle a vu transiter, via la Méditerranée, quelque 3 millions de passagers et 760.215 véhicules à partir des ports espagnols et autant dans le sens contraire.

Aucune date n’a été encore officiellement annoncée pour le lancement de Marhaba 2022, mais tout porte à croire qu’elle pourrait avoir lieu aux mêmes dates qu’en 2019, c’est-à-dire dans la première semaine du mois de juin.

Il est à rappeler que le 8 avril 2022, le ministère marocain du Transport et de la logistique a assoupli la double obligation du pass vaccinal et du test PCR pour les liaisons maritimes. Les touristes et les résidents au Maroc (Marocains ou étrangers) doivent détenir un passeport vaccinal valide selon le protocole national de vaccination ou présenter un résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures. Cet assouplissement des voyages maritimes rendait inéluctable son élargissement aux liaisons aériennes.