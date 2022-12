© Copyright : DR

Kiosque360. Les ménages ont été surpris par une nouvelle hausse des prix du lait UHT et d’autres dérivés. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Les consommateurs marocains ont été surpris par une nouvelle hausse des prix du lait UHT (lait traité à ultra haute température) et d’autres produits laitiers et dérivés. Ainsi, le ½ litre de lait a connu une augmentation de 0.5 dirham, passant de 3.50 à 4 dirhams et enregistrant une hausse d’un dirham par litre. Cette hausse des prix a été pratiquée sans aucun préavis, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 15 décembre.

Et de faire remarquer que «les entreprises productrices de ces produits laitiers auraient mis à profit cette conjoncture du Mondial 2022 au Qatar pour revoir à la hausse les prix». «Ces augmentations interviennent après celles pratiquées en juin dernier», ajoutent les mêmes sources.

La dernière augmentation, rappelle le quotidien, est intervenue quelques jours après d’autres hausses touchant le prix du lait UHT qui a grimpé de 5,5 à 6 dirhams pour une brique d'un demi-litre, alors que la brique d'un litre a atteint 11 dirhams. De même, le prix d'un pot de yaourt a connu une hausse de 50 centimes pour se vendre à 3 dirhams et les boissons à base de lait coûtent désormais 4 dirhams, soit une hausse d’un dirham.

Le fromage «Jebli» sautera de 13 à 15 dirhams, alors que le beurre sera désormais vendu à 100 dirhams le kilogramme. Cette hausse des prix est jugée inacceptable par le président de la Fédération marocaine des droits du consommateur (FMDC), Bouazza Kherrati. «Il est inconcevable d’évoquer chaque fois la rareté du lait pour procéder à une augmentation des prix», a-t-il souligné.