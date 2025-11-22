Société

La saga du Kremlin

Karim Boukhari.

ChroniqueOn ne parle que de ça. La destruction d’un bâtiment qualifié de non conforme, ou dont la construction serait illégale, n’a pourtant rien d’exceptionnel. Ce n’est pas sexy. Mais là, c’est autre chose. L’affaire dite du Kremlin (rien que ce nom, comme un clin d’œil malicieux à une puissance lointaine) de Bouskoura déchaîne les passions, excite les imaginaires et alimente une frénésie d’interprétations qui en dit long sur notre époque.

Par Karim Boukhari
Le 22/11/2025 à 09h14

Autour de moi, les discussions s’enflamment. Les avis s’entrechoquent, souvent contradictoires, toujours étonnamment argumentés. On s’interroge, on tâtonne, on cherche à comprendre l’incompréhensible. Car ici, rien ne ressemble à ce que l’on connaît. Rien ne suit la logique habituelle. Alors les questions, parfois naïves, parfois suspicieuses, pleuvent: comment se fait-il que ci? Pourquoi cela? Qui savait quoi? Y a-t-il anguille sous roche?

Il faut dire que le décor a tout pour nourrir la légende: un complexe touristique affublé d’un surnom fascinant (le Kremlin, donc), un promoteur jeune et assez décontracté, une superficie assez impressionnante (on parle de 15.000 mètres carrés), et des pertes très lourdes (le promoteur parle d’un investissement de 160 millions de dirhams partis envolés en un claquement de doigts ou presque). De quoi attiser l’imagination collective.

Alors chacun élabore sa propre théorie. Certains s’étonnent de voir un promoteur perdre seize milliards et rester imperturbable face aux caméras. D’autres s’interrogent sur la rapidité fulgurante avec laquelle les autorités ont ordonné la démolition, rasant un chantier qui avait pourtant prospéré sous leurs yeux pendant des années. On cherche des signes, des indices, des non-dits. On soupçonne quelque chose qui dépasse la simple application de la loi.

«Que nous cache-t-on?». Voilà, c’est prononcé. Après l’étonnement, voici la paranoïa douce, presque ludique, qui s’installe comme une suite logique de l’incrédulité générale. Et soudain, tout le monde se découvre une âme d’analyste politique.

Un homme passe en boucle l’interview du promoteur. Il n’en revient pas: «Moi, dit-il, si on me rase un bidet qui ne vaut rien, si je perds mille dirhams au Loto, si les impôts m’appellent, je me roule par terre et je m’arrache les cheveux! Mais lui, comment peut-il rester zen alors que seize milliards s’effondrent sous ses yeux?».

Un autre, plus sérieux, s’étonne que les autorités aient laissé faire, plusieurs années durant, avant de sévir brutalement. Bien sûr, concède-t-il, il n’est jamais trop tard pour appliquer la loi. Mais où est la vérité? Qui a signé les autorisations? Qui a fermé les yeux, durant tout ce temps?

La saga du Kremlin continuera de se raconter, de s’amplifier, de se déformer. Elle révèle moins un scandale urbanistique qu’un paysage mental: celui d’une société qui ne croit plus vraiment aux hasards administratifs, qui redoute les zones d’ombre, et qui cherche désespérément à combler le vide par toutes sortes de récits.

Par Karim Boukhari
Le 22/11/2025 à 09h14
#Casablanca#Bouskoura#Maroc#Urbanisme

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Pauvre Meursault

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Pour ne pas oublier

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ne touchez pas à nos grand-mères!

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Je veux une bague, mon seigneur!

Articles les plus lus

1
Info360. L’architecte du «Kremlin» de Bouskoura se désolidarise du promoteur et confirme le retrait du permis de construire en 2023
2
Parution. Le livre «Les espions du président» révèle la vulnérabilité cachée de l’armée algérienne
3
Affaire du «Kremlin» de Bouskoura: les dérives du chantier déjà pointées par l’IGAT et la Cour des comptes
4
Normalisation de l’Algérie avec Israël: «tout est possible», affirme l’ambassadeur d’Alger à Washington
5
Ce musée de la photographie qui n’a jamais ouvert ses portes à Casablanca
6
Polémique sur les marchés du médicament: le volume des contrats de Pharmaprom a explosé en 2025, selon Bouanou
7
Sahara: la diplomatie algérienne propose sa «médiation» ou le dernier coup de bluff de Tebboune & Co
8
Soupçons de monopole: la location des bacs de stockage de la Samir relance le débat sur la gestion des actifs
Revues de presse

Voir plus