La fin d’une ère: la radio nationale quitte les prétoires

C’est la fin d’un cycle: la radio nationale ne diffusera plus, comme elle le faisait depuis des décennies, les annonces judiciaires dans les affaires criminelles. La nouvelle version du Code de procédure pénale, qui entrera en vigueur en décembre, acte la suppression de cette pratique héritée d’un autre temps. C’est une réforme attendue de longue date, inscrite dans la dynamique de modernisation et de numérisation de la justice marocaine, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 10 octobre.

Jusqu’à présent, les tribunaux devaient attendre la diffusion des annonces judiciaires tard le soir, souvent aux alentours de 23 heures, sur les ondes de la radio. avait en réalité un impact lourd sur le fonctionnement des juridictions, entraînant la multiplication des correspondances, l’allongement des délais et des retards dans le prononcé des jugements.

La radio nationale cédera la place à une plateforme électronique dédiée à la publication des annonces judiciaires. Ce virage numérique vise à accélérer la cadence du traitement des dossiers, à alléger la charge des tribunaux et à garantir une meilleure transparence dans la communication judiciaire.

Au-delà de la réforme technique, c’est un symbole fort qui disparaît: celui d’un média qui, des décennies durant, a accompagné l’histoire judiciaire du pays. À une époque où l’accès à l’information passait essentiellement par les ondes, notamment dans le monde rural, la radio jouait un rôle de service public incontournable, vulgarisant les décisions judiciaires, informant les citoyens et incarnant la voix institutionnelle de la justice. Mais avec la montée en puissance d’Internet et des plateformes numériques, son audience s’est érodée, reléguant ces annonces nocturnes à un exercice formel, presque anachronique.

Pour de nombreux observateurs, cette réforme vient combler un retard structurel. «Ce changement aurait dû être acté depuis des années, car il touche au cœur même de la modernisation de la justice marocaine», confie un magistrat, cité par Al Ahdath Al Maghribia. Même son de cloche du côté du barreau. Également cité par le quotidien, Me Youssef Wahabi, avocat au barreau d’El Jadida, relève que «le législateur marocain tourne ici une page du passé judiciaire et ouvre une nouvelle ère, celle d’une justice électronique plus rapide, plus efficace et plus transparente».

Cette évolution marque la fin d’une ère. La justice s’aligne enfin sur son temps : l’information n’a plus à attendre la diffusion radio nocturne pour être accessible.