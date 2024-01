La fille de la vice-maire de Salé a organisé une réception funéraire après la mort de son chat adoré

Étrange et invraisemblable, l’histoire anecdotique est rapportée par le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du 2 janvier. A Salé, la fille de la vice-maire de la ville a organisé une réception funéraire, non pas pour la perte d’un proche, mais bel et bien à la suite du décès… de son chat adoré.

D’après les sources du journal, la réception funéraire a été organisée au domicile de la fille de la vice-maire de Salé. Elle a été ponctuée par une cérémonie religieuse, en présence de plusieurs fqihs. A cette occasion, des versets coraniques ont été psalmodiés et des douaas pour le défunt, son chat.

Ce rite étrange a choqué les voisins, surpris par la scène invraisemblable. Comme le rapportent les sources du quotidien, certains voisins se sont présentés au domicile de la fille de la vice-maire pour présenter leurs condoléances.

Ces voisins croyaient que la fille avait perdu un de ses proches, avant qu’ils ne découvrent que la réception funéraire et la cérémonie religieuse étaient organisées en hommage à son chat décédé. A la découverte de cette information, plusieurs d’entre eux ont quitté l’appartement.

Ainsi, le dîner organisé à cette occasion n’a réuni que la propriétaire du chat décédé, sa mère, la vice-maire de la ville de Salé, quelques membres de la famille et les fqihs.

A noter que les photos et les vidéos de la réception funéraire sont relayées massivement sur les réseaux sociaux, entre les habitants de Salé, les conseillers du conseil communal et les élus des cinq arrondissements de la ville.