La commercialisation directe des produits agricoles peut enfin décoller

Vendre les fruits et les légumes des agrégations agricoles aux détaillants sans passer par les marchés de gros, c’est ce que débloque un récent décret publié au bulletin officiel et dont se fait écho Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi 11 septembre. D’après le journal, ce décret permet la commercialisation directe des fruits et légumes sans passer les marchés de gros.

Al Ahdath Al Maghribia explique que le texte détaille également la procédure pour la demande d’autorisation pour commercialiser directement les fruits et légumes. Un ensemble de documents sont exigés à cet effet, notamment ceux permettant l’identification de l’agrégateur (personne physique ou morale), ainsi que le cahier des charges signé par le demandeur.

D’autres conditions sont imposées pour assurer la transparence et le suivi précis des activités agricoles et de commercialisation, notamment le dépôt auprès des services concernés de déclarations tous les trois mois.

Cette décision permettra aux agrégations agricoles d’améliorer leur production et d’accéder directement aux circuits de distribution moderne. Elle permettra également, ajoute le journal, de réduire les intermédiaires et faire profiter les consommateurs marocains de fruits et légumes produits et commercialisés selon les normes des produits destinés à l’export.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, cette décision entre en vigueur alors que le ministère de l’Intérieur s’active en parallèle avec les départements concernés pour préparer un texte réglementaire qui vise à organiser les marchés de gros et les moderniser à l’horizon 2030. L’objectif est de créer 12 marchés de gros régionaux nouvelle génération. 5 marchés sont programmés à Rabat, Meknès, Berkane, Agadir et Marrakech.