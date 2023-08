Kamal Oudrhiri, un brillant scientifique marocain primé par la NASA

La NASA a chargé le scientifique marocain Kamal Oudrhiri de diriger le laboratoire «Cold Atom Lab», en reconnaissance des importants travaux qu’il a supervisés.

Dans un communiqué publié par la NASA, Oudrhiri, qui est le responsable de ce projet a indiqué: «nous espérons que Cold Atom Lab marquera le début d’une ère où les outils quantiques seront régulièrement utilisés dans l’espace. Grâce à Cold Atom Lab, nous avons montré que ces outils quantiques délicats sont fiables et même évolutifs dans l’espace. Nous espérons que Cold Atom Lab ne sera que la première de nombreuses missions spatiales quantiques à venir».

L’équipe de travail dirigée et encadrée par Kamal Oudrhiri devra effectuer un ensemble d’expérimentations et de recherches visant l’étude du plus petit atome dans l’environnement le plus froid possible.

Une recherche importante dans la physique essentielle qui balise le chemin à la recherche scientifique dans les différents domaines de la physique comme la nature de la gravité quantique, la matière noire, l’énergie noire et les ondes gravitationnelles.

Sans oublier les applications les plus opérationnelles comme le déplacement dans les vaisseaux spatiaux et l’exploration minière sous terre et à partir des planètes.

L’équipe dirigée par Oudrhiri a été primée en raison du leadership qu’elle a montré dans les recherches scientifiques novatrices liées aux missions scientifiques spatiales. Elle a ainsi développé et délivré le laboratoire créateur des atomes froids à la station spatiale internationale.

Assabah souligne que Kamal Oudrhiri, dont le parcours professionnel à la NASA s’étend sur deux décennies, a joué un rôle principal dans de nombreuses missions spatiales, particulièrement celles relatives aux équipements d’exploration de la planète mars et d’autres missions pour Saturne, Jupiter et la lune.

La NASA a indiqué qu’elle a récemment lancé un vaisseau spatial portant le matériel nécessaire destiné à moderniser le «Cold Atom Lab», premier laboratoire de physique quantique dans l’espace, sous la direction de Kamal Oudrhiri.

La physique quantique joue un rôle crucial dans le développement de nombreuses technologies essentielles comme le laser, le transistors (qui sont des éléments clés des smartphones et des ordinateurs), des satellites GPS ainsi que des dispositifs médicaux. Les progrès futurs vont contribuer à l’amélioration de la navigation et des communications spatiales.