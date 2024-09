Justice: une plainte déposée contre le journaliste espagnol Francisco Carrión pour ses propos injurieux contre les journalistes marocains

Suite à la publication d’un post sur le réseau social X par le journaliste espagnol Francisco Carrión, qui travaille pour le quotidien El Independiente, dans lequel il compare les journalistes et médias marocains à des «chiens qui aboient», la Commission provisoire pour la gestion des affaires du secteur de la presse et de l’édition a déposé une plainte contre sa personne auprès de la Commission d’arbitrage, des plaintes et de la déontologie de la presse de la Fédération des associations de presse en Espagne, indique un communiqué de la Commission provisoire.

«Ce journaliste a publié ces propos offensants et injurieux à l’égard de la presse marocaine sur son compte X, accompagnés d’une photo de M. Soulaimane Raissouni, avec qui il avait mené une interview dans le numéro du 1er septembre 2024 de son journal», précise-t-on.

Le tweet injurieux du journaliste espagnol Francisco Carrión, qui travaille pour le quotidien El Independiente.

De nombreux médias marocains ont commenté cet entretien. Cependant, poursuit la Commission provisoire, «Francisco Carrión a qualifié ces commentaires de simples “aboiements”, ajoutant que les journalistes marocains ayant rédigé ces commentaires étaient des “chiens cherchant à mordre”».

En conséquence, «la Commission provisoire a déposé cette plainte dans le but qu’elle soit examinée par la partie espagnole compétente, afin de prendre les mesures nécessaires pour rendre justice aux journalistes marocains concernés, conformément à la Charte d’éthique de la presse de la Fédération des associations de presse en Espagne», fait savoir la même source, notant que la Fédération espagnole est membre de la Fédération internationale des journalistes, qui adhère à une charte éthique respectée par tous ses membres.