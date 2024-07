Médias: la Commission provisoire pour la gestion des affaires du secteur de la presse et de l’édition présente les résultats de son travail au gouvernement

Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a reçu le président et les membres de la Commission provisoire pour la gestion des affaires du secteur de la presse et de l’édition, qui lui ont remis les conclusions de neuf mois de travail après des consultations avec divers organismes professionnels du secteur de la presse et de l’édition, indique le ministère dans un communiqué.

Cette démarche intervient en application de l’article 4 de la loi 15.23, portant création de la Commission provisoire pour la gestion des affaires du secteur de la presse et de l’édition, qui stipule une évaluation globale de la situation actuelle du secteur de la presse et de l’édition et la proposition de mesures visant à soutenir les bases de son organisation dans un délai ne dépassant pas 9 mois à compter de la date de nomination de ses membres.

Lors de cette rencontre, le ministre a salué le travail de la commission, ainsi que le sérieux et la persévérance qui ont accompagné ses travaux et l’engagement à respecter la loi et l’approche participative qu’elle a adoptée.

Il a également souligné que le secteur de la presse et de l’édition nécessite une réforme profonde en raison des défis auxquels notre pays est confronté et les échéances à venir, notamment l’organisation de la Coupe du monde 2030, qui nécessite une presse marocaine forte avec des compétences et un contenu de qualité, et ayant une position forte aux niveaux régional et continental, conclut le communiqué.