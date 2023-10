Intempéries: les usagers des routes appelés à reporter leurs déplacements

Dans un communiqué, le ministère le ministère de l’Équipement et de l’Eau exhorte les usagers des routes et des autoroutes à «reporter leurs déplacements jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques, prévue à partir de 20 heures de ce dimanche 22 octobre», et ce en raison de la visibilité précaire sur les routes dans différentes régions du pays. Pour plus d’information, le ministère invite d’ailleurs les usagers des routes à contacter un numéro spécifiquement dédié (05 37 71 17 17).

La Direction générale de la météorologie (DGM) avait émis dès samedi un bulletin d’alerte annonçant de fortes rafales de vent avec chasse-poussières, atteignant une vitesse de 110 km/h, et de fortes averses, parfois orageuses prévues pour les dimanche et lundi dans plusieurs provinces du Royaume.

L’alerte était de niveau de vigilance «Rouge», ce dimanche de 05h à 17h, dans les provinces d’Essaouira, Safi, Chichaoua, El Jadida et Sidi Bennour, avec de puissantes rafales de vent (de 100 à 110 km/h).

Sur la même période, l’alerte était de niveau de vigilance «Orange» dans les provinces d’Al Haouz et Youssoufia, avec des rafales de vent dont la vitesse va 75 à 90 km/h. Le niveau d’alerte est similaire dans les provinces de Nouaceur, Mohammedia, Benslimane, Mediouna, Casablanca, Berrechid, Fqih Ben Saleh, Khouribga, Settat, Marrakech, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Skhirate-Témara, Khemisset, Rabat, Salé, Sidi Slimane, Meknès, El Hajeb et Sidi Kacem, jusqu’à 20h00, et avec des rafales de vent aux vitesses allant de 75 à 95 km/h.

Celles-ci oscillent dans un intervalle de 75 à 100 km/h, dimanche de 14h à 24h, dans les provinces de Mdiq-Fnideq, Tétouan, Al Hoceima, Kénitra, Larache, Chefchaouen, Fahs-Anjra et Tanger-Assilah. Par ailleurs, de fortes averses parfois orageuses (de 30 à 50 mm) sont attendues dans les provinces de Chefchaouen, Larache et Tétouan, du dimanche à 17h au lundi à 06h, conclut la même source.