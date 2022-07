© Copyright : Said Kadry / Le360 (capture image vidéo)

Le nouveau préfet de police par intérim de Tanger, Abdelkabir Farah, a été installé dans ses fonctions, ce mercredi 20 juillet 2022, en remplacement de Mohamed Ohtit Oualla.

Abdelkabir Farah vient donc succéder à Mohamed Ohtit Oualla, qui a été nommé à la tête de la wilaya de Fès. Il avait jusque-là occupé le poste d’adjoint du préfet de police à Tanger. Il est réputé pour son expertise dans la police judiciaire, quand il avait exercé dans les villes de Tanger, Laâyoune et Agadir.

Lors de la cérémonie organisée à l’occasion de l’installation de Abdelkabir Farah dans ses fonctions, le directeur de la police judiciaire à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), Mohamed Dkhissi, a félicité le nouveau préfet de police par intérim de Tanger pour la confiance placée en lui par le directeur général de la Sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi.

Pour sa part, Mohamed Mhidia, wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, a mis en exergue les grands efforts consentis par Mohamed Ohtit Oualla durant sa mission, ainsi que ses hautes qualités professionnelles et humaines.

Mettant l’accent sur la riche et longue expérience professionnelle de Abdelkabir Farah, le wali lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions. Il a également mis en valeur son expérience et ses compétences professionnelles dans la gestion de l’action sécuritaire et le maintien de l’ordre et de la sécurité à Tanger, lorsqu'il occupait le poste d’adjoint du préfet.