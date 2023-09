Info360. RAM reprend ses vols entre Casablanca et Libreville ce samedi 2 septembre

Suspendus depuis le 30 août, les vols de Royal Air Maroc (RAM) reliant Casablanca et la capitale gabonaise Libreville vont reprendre ce samedi en soirée, apprend Le360 de sources informées. Un vol du transporteur marocain partira de Casablanca vers 22 heures, et le même appareil assurera le vol retour Libreville-Casablanca, le lendemain dimanche 3 septembre.

Il y a quelques heures, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) au Gabon a annoncé avoir décidé «avec effet immédiat, de la réouverture des frontières terrestres, maritimes, et aériennes» à compter de ce samedi, et ce dans le souci de «préserver le respect de l’État de droit, les bonnes relations avec nos voisins et l’ensemble des États du monde, et afin de favoriser la continuité de l’État tout en démontrant notre ferme volonté de tenir nos engagements internationaux».

Lire aussi : Aérien: RAM annule le vol Casablanca-Libreville programmé ce mercredi 30 août

Selon nos sources, les vols RAM entre Casablanca et Libreville sont toujours commercialisés sur les différents systèmes de vente de la compagnie et auprès des agences de voyage.

«Le maintien de ces vols dépend toutefois de la décision relative à l’ouverture de l’espace aérien, concrétisée par un message officiel de la Direction de l’aviation civile gabonaise adressé aux différents opérateurs internationaux concernés par l’activité du transport aérien (IATA, directions des aviations civiles des pays partenaires et aéroports, NDLR)», expliquent nos sources, qui ajoutent qu’il serait question, dans ce sens, d’une simple formalité.

Les vols RAM entre Casablanca et Libreville sont assurés par des Boeing 737 d’une capacité de 160 sièges, avec une durée de vol de cinq heures.